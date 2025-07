Euro-2025: l'Espagne vient à bout de l'Allemagne pour sa première finale européenne

Les championnes du monde espagnoles, portées par la double Ballon d'or Aitana Bonmati, ont réussi mercredi à venir à bout (1-0) des Allemandes en demi-finale de l'Euro et affronteront, comme lors du Mondial-2023, l'Angleterre dimanche en finale à Bâle.

Les Allemandes, agressives et combatives, ont tenu tout ce qu'elles ont pu mais ont finalement cédé en seconde période de la prolongation. Et l'Espagne jouera bien sa première finale dans un Euro dimanche contre les Anglaises de Sarina Wiegman.

Ce succès est aussi historique car c'est la première victoire de son histoire contre l'Allemagne, que ce soit en amical ou en grandes compétitions. Et c'est aussi une petite revanche du match pour la médaille de bronze des JO à Paris (1-0), remporté par les Allemandes l'été dernier.

"C'est incroyable, nous sommes en train d'écrire l'histoire. C'est ce que nous voulions. Ça a été difficile, mais nous sommes en finale", a réagi la capitaine espagnole Irene Paredes.

"Je ne crois pas au destin. Je crois au travail et à la mentalité", a souligné la meneuse de jeu espagnole Aitana Bonmati.

Et tout cela s'est produit en grande partie grâce à elle.

Les joueuses de l'équipe d'Espagne de football célèbrent leur victoire contre l'Allemagne en demi-finale de l'Euro, le 23 juillet 2025 à Zurich AFP

Lumineuse pendant tout le match, la N.6 - remise d'une méningite juste avant l'Euro - a sublimé la demi-finale par son talent et a envoyé ses coéquipières en finale: après un magnifique contrôle orienté, elle a trompé la gardienne allemande, jusque-là impeccable, en frappant au premier poteau, mal protégé (1-0, 113e).

Son premier but dans la compétition, le plus important et au meilleur moment. Jusque-là, sa technique, sa vista et ses efforts défensifs avaient régalé, sans faire plier les joueuses de Christian Wück.

Pendant de longues minutes, les bourreaux des Bleues sont rentrées dans les têtes des Espagnoles et ont même été plus dangereuses en seconde période.

Mais depuis maintenant plus de deux ans, c'est bien l'Espagne et son jeu dans les petits espaces qui règnent sur le football européen, aidée par la meneuse de jeu barcelonaise, qui était partout mercredi soir, à la récupération et à la création, à la différence d'Alexia Putellas, très discrète.

Doublé Coupe du monde - Euro ?

Pendant de longues minutes, les jolis mouvements espagnols n'ont la plupart du temps pas été assez dangereux face à défense parfaitement en place (58e). En face l'Allemagne a joué en transitions (29e, 63e) et a été proche de marquer sur coups de pied arrêtés comme en fin de match (85e), et Carlotta Wamser a même eu deux occasions de but en fin de match.

La gardienne allemande Ann-Katrin Berger (à droite) arrête un tir de la défenseure espagnole Ona Batlle, le 23 juillet 2025 à Zurich en demi-finale de l'Euro AFP

L'Allemagne, sans sa capitaine blessée Giulia Gwinn et avec deux joueuses suspendues, a été très solide, notamment pendant les dix dernières minutes de la première période, où les joueuses de Montse Tomé ont poussé (40e, 41e, 44e, 45e). La capitaine Irene Paredes a même trouvé le poteau (41e) sur un corner de Pina.

La gardienne allemande Ann-Katryn Berger a sorti de nouveau un gros match comme samedi dernier contre la France (1-1, tab 6-5), à l'image de son arrêt sur cette frappe d'Esther Gonzalez, trouvée sur une belle ouverture de Paredes (45e+1). En tout, la portière allemande a fait plus de 15 parades.

En course pour un neuvième titre européen, l'Allemagne a cédé, malgré toute l'expérience et l'agressivité de ses joueuses. Giovanna Hoffmann, alignée en pointe de l'attaque à la place de la vedette Lea Schüller (rentrée en fin de match) a mis beaucoup d'impacts physiques, mais n'a pas pesé dans la défense.

"Je ne peux que remercier les 23 joueuses, elles ont été très bien. Je suis très déçu mais très fier de l’équipe", a réagi le sélectionneur allemand

Soudées, à l'image du banc qui a réconforté Kleinherle sortie pendant les prolongations à cause d'une blessure au genou et de Giulia Gwinn allant donner à boire à ses coéquipières ou Sarai Linder qui est allée au pied des tribunes haranguer les spectateurs, elles ont été solidaires comme contre la France. Mais cette fois cela n'a pas suffi face au talent des Espagnoles, championnes du monde et qui visent désormais le doublé Coupe du monde/Euro.