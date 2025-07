Euro-2025: Lucy Bronze, cœur de Lionne

Quand le talent ne suffit pas aux Anglaises, reste la bravoure: personne mieux que Lucy Bronze ne l'a incarnée pour renverser un quart désespéré et propulser les Lionesses en demi-finale de l'Euro, mardi à Genève face à l'Italie (21h00).

"Lucy Bronze est tout simplement unique. Je n'ai jamais, jamais vu ça auparavant dans ma vie", a salué la sélectionneuse Sarina Wiegman, pourtant guère portée sur l'emphase ni les éloges publics.

Dans la rencontre la plus folle du tournoi, jeudi à Zurich, sa latérale droite de 33 ans venait de sonner la révolte des championnes d'Europe face à la Suède, qui tenait encore sa qualification 2-0 à onze minutes du terme réglementaire.

Bien servie par Chloe Kelly, Bronze a réduit le score de la tête (2-1, 79e), deux minutes avant l'égalisation de Michelle Agyemang (81e), puis a conclu d'un pénalty rageur une séance de tirs au but irrespirable (2-2, t.a.b. 3-2).

Dans l'intervalle, la doyenne des Lionesses, avec 138 sélections et 20 buts en douze ans, s'était elle-même bandé la cuisse droite pendant que les rudes contacts de la prolongation occupaient les soigneurs, une attitude "de guerrière" soulignée par Wiegman.

"Je me sentais juste un peu tendue à la fin du match et j'ai pensé: +Il faut que je tienne pour être sûre de pouvoir continuer+", a minimisé Bronze auprès des journalistes.

Confiance et mathématiques

La défenseuse mesurait l'entrave que cette bande ultra-serrée allait représenter en cas de tirs au but, mais ne "s'attendait pas" à se présenter face à la portière Jennifer Falk, avec une pression maximale et peu d'expérience de l'exercice.

La défenseuse anglaise Lucy Bronze lors de la séance des tirs au but entre l'Angleterre et la Suède en quarts de finale de l'Euro-2025 à Zurich (Suisse) le 17 juillet 2025 AFP

"Je n'avais jamais tiré un pénalty pour l'Angleterre. Mais j'ai confiance en mes capacités, et en notre gardienne Hannah (Hampton, NDLR). Je savais que je devais prendre mes responsabilités et que Hannah ferait ce qu'il fallait", a raconté Bronze après le match.

Après un défilé de tireuses tétanisées (huit tentatives manquées sur 12), la latérale a expédié un missile en plein cœur de la cage, avant de laisser la jeune Smilla Holmberg dévisser l'ultime chance suédoise.

"Statistiquement, lors d'une séance de tirs au but, il est assez risqué pour une gardienne de rester immobile au centre", a calmement analysé cette fan de probabilités, dont la mère prof de maths se cachait les yeux en tribune pour maîtriser son propre stress.

Indéfectible soutien de sa cadette depuis son enfance à Berwick-upon-Tweed, à quelques encablures de l'Écosse, Diane Bronze décrivait en 2020 une gamine si passionnée qu'elle "faisait des jongles dans la cuisine en préparant son thé".

Trouble autistique

Timide, insomniaque, gênée à l'école et dans ses relations sociales par un déficit de l'attention et un trouble du spectre autistique qui n'ont été diagnostiqués qu'à l'âge adulte, l'enfant s'épanouit d'emblée sur le pré, apaisée par la dépense physique.

"Je ne sais pas si je dirais que je suis passionnée, je suis obsédée. Cette hyperfocalisation sur le football, c'est l'effet de mon autisme", confiait en 2021 la championne à la BBC, expliquant combien parler à ses coéquipières en sélection et les regarder dans les yeux lui avait demandé d'efforts.

La défenseuse anglaise Lucy Bronze au duel avec la Suédoise Kosovare Asllani lors du quart de finale de l'Euro-2025 entre l'Angleterre et la Suède à Zurich (Suisse) le 17 juillet 2025 AFP

La défenseuse de Chelsea, passée par Liverpool, Manchester City, Lyon et Barcelone et qui a cumulé cinq Ligues des Champions et neuf championnats, s'éloigne certes de ses plus belles années, qui lui ont valu en 2020 le prix Fifa The Best.

Mais "avoir quelqu'un comme ça dans votre équipe donne tellement de force", expliquait vendredi l'avant-centre Alessia Russo dans un podcast dédié aux Lionesses.

"Elle est tellement passionnée, elle fera n'importe quoi pour gagner. C'est une gagnante née, pas seulement dans le football mais dans chaque aspect de la vie. Elle inspire chacune d'entre nous avec sa manière d'être et ce qu'elle fait. C'est simplement une légende", résumait l'attaquante de 26 ans.

A ses côtés, Hannah Hampton abondait dans la seconde: "Je ne pense pas qu'il y aura une autre Lucy Bronze de sitôt".