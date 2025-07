Euro-2025: Peyraud-Magnin a passé "des caps" pour être plus "sereine"

La gardienne Pauline Peyraud-Magnin, titulaire avec les Bleues lors de l'Euro-2025, s'estime de plus en plus "sereine" après avoir passé "des caps" ces deux dernières saisons, voulant jouer "pour le plaisir".

Q: Vous êtes la gardienne N.1 durant cet Euro, après une période pendant laquelle vous étiez redevenue N.2. Comment l'aviez-vous vécu ?

R: "Je ne l'ai pas mal vécu. Il y en a beaucoup qui auraient voulu que je m'effondre, mais cela m'a permis de découvrir en moi une force de résilience que je ne soupçonnais pas. J'ai eu aussi beaucoup de détermination, pas pour redevenir N.1 mais pour me prouver que j'avais les capacités d'être ici dans ce groupe, qui est important pour ma carrière. J'ai accepté la situation, je n'étais pas mal, j'ai voulu me prouver à moi-même que je pouvais retourner la situation".

Q: Les raisons après la Coupe du monde étaient connues: votre niveau de jeu au pied. Quelles étaient celles après les JO l'été dernier ?

Pauline Peyraud-Magnin capte un ballon au dessus de sa coéquipière Marie-Antoinette Katoto, lors de la rencontre de l'Euro-2025 face au pays de Galles, à Saint-Gall en Suisse, le 9 juillet 2025 AFP

R: "Cette fois c'était différent (...). Après les JO, c'était la volonté d'un nouveau cycle avec de la jeunesse, j'ai trouvé cela normal. Que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens, ce sont des choix. J'ai essayé de continuer d'être présente pour le groupe avec un autre statut, de faire partie des cadres, de travailler à l'entraînement. Ce sont des choix qu'il faut respecter".

Q: Laurent Bonadei s'appuie sur la jeunesse et vous êtes désormais la plus ancienne du groupe actuel (33 ans). Avez-vous eu peur pour votre place ?

R: "Non car c'est une suite logique, la suite logique c'est que je ne serai plus là dans quelque temps. Il faut donc que je leur donne les meilleures clés, les plus belles cartes pour que la suite se passe bien. Je ne pense pas à l'ego, on joue pour une institution qui est plus grande que tout, qui était là bien avant toi et qui sera là bien après toi. Si tu comprends cela, tu as juste envie de jouer. Si j'étais restée deuxième, j'aurais été la meilleure deuxième".

Q: Vous avez connu des hauts et des bas dans votre carrière, cela vous a aidé à traverser ces moments-là ?

R: "C'est un tout. J’ai été préparé tout au long de ma carrière à cela car il y a eu beaucoup de +up and down+. En début de carrière, on a tendance à dramatiser tout le truc, à monter tellement haut que quand on retombe c’est violent. Tout au long de ma carrière, du début jusqu'à l'OL, j'ai eu que des trucs comme ca, aussi à Arsenal cela été compliqué la deuxième saison, à l'Atlético aussi, on ne me fait plus jouer sans m'expliquer puis on me refait jouer, c'est que ça une carrière. C'est aussi à ce moment-là qu'on voit si on a la capacité d'aller au-delà de cela, de se faire confiance".

Pauline Peyraud-Magnin à l'échauffement avant la rencontre face aux Pays-Bas à l'Euro-2025 à Bâle, en Suisse, le 13 juillet 2025 AFP

Q: Désormais votre carrière est plus stable à la Juventus depuis 2021 ?

R: "J'arrive à un moment plus stable. En tant que gardienne, je suis censée être quelqu'un de serein et j'arrive à un moment où je suis sereine, je n'ai plus peur de ce que les gens disent, les qu'en-dira-t-on je m'en fiche. Je suis juste là pour prendre du plaisir et être avec mes copines, vivre un bel Euro, ma quatrième grande compétition en tant que titulaire".

Q: On vous attend sur quoi pendant cet Euro ?

R: "On ne m'attend pas forcément, on m'a juste dit +joue ton jeu comme à la Juve, dans ton quotidien+, soit de la force tranquille, calme, sérénité. J'ai progressé sur un peu tout. A la Juve, mon coach m'a fait passer un cap mental sur ces deux dernières années, je pensais que j'allais pas les passer et j'ai réussi. Lors de matches très serrés cette saison, j'ai réussi à sortir l'arrêt qu'il fallait et être décisive à des moments clés".

Propos recueillis par Alice LEFEBVRE.