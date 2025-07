Euro-2025: Sarina Wiegman, triomphe, calme et sérénité

La sélectionneuse de l’Angleterre Sarina Wiegman a encore franchi un cap dimanche dans la hiérarchie des grands entraîneurs mondiaux, en remportant à 55 ans son troisième Euro d'affilée (1-1 a.p., 3 t.a.b. à 1), fidèle à son style empreint de calme et de sérénité.

C'était la cinquième finale de suite en grand tournoi pour la Néerlandaise (Euro-2017 et Mondial-2019 avec les Pays-Bas, puis Euro-2022, Mondial-2023 et Euro-2025 avec l'Angleterre), dont trois victoires. Des statistiques si folles qu'elle devance Vicente del Bosque (doublé Mondial-2010/Euro-2012 avec les Espagnols) ou Didier Deschamps (finales Euro-2016 et Mondial-2022 et victoire au Mondial-2018).

Née à La Haye, l'ancienne défenseuse a mené des études de professeur de sport en parallèle de sa carrière de joueuse (99 sélections avec les Pays-Bas), pensant qu'être entraîneure professionnelle serait impossible.

Mais rapidement, en 2014, elle a pris les fonctions de sélectionneuse adjointe des Pays-Bas avant d'être nommée N.1 en janvier 2017, six mois avant le début du Championnat d'Europe organisé dans son pays.

Et les résultats ont été immédiats puis se sont confirmés avec l'Angleterre, où elle est arrivée en 2021.

"Des discussions difficiles"

Pour y parvenir, ses principes fondamentaux sont restés les mêmes - chaque joueuse connait son rôle - mais elle a modifié son attitude et ses relations avec les joueuses, devenant moins distante et plus démonstrative, comme l'a relevé la milieu Keira Walsh.

"On la voit danser et chanter, cela a changé par rapport à ses débuts", a-t-elle raconté cette semaine.

Aussi, elle a poussé ses joueuses à parler plus directement et frontalement des problèmes, comme l'a rappelé en début de tournoi la capitaine Leah Williamson.

"C'est une bonne personne: en tant que joueuse tu veux respecter la personne pour laquelle tu joues, elle nous challenge et nous pousse vers l'avant", a-t-elle expliqué, évoquant "des discussions parfois difficiles" avec sa coach.

Toujours d'un calme imperturbable dans sa zone technique, elle a explosé de joie à plusieurs reprises sur les buts des Anglaises dans les dernières minutes en quart de finale contre la Suède (2-2 a.p., 3 t.a.b. à 2) puis en demi-finale face à l'Italie (2-1, a.p.).

"Je pense que cela nous rend beaucoup plus solidaires, beaucoup plus confiantes les unes envers les autres, au point que nous sommes prêtes à partager des moments vraiment difficiles et à nous entraider. Sarina a vraiment inculqué cela à notre équipe. Elle nous soutient, et nous la soutenons", a expliqué aussi l'attaquante Beth Mead.

Objectif 2027

Ce que recherche pleinement Wiegman ? "Que nous soyons soudées et qu'on se batte les unes pour les autres", a ajouté la milieu Ella Toone, alors que les joueuses et le staff se sont unis à la suite de drames personnels dont ont été victimes la coach, mais aussi Beth Mead et Ella Toone.

Ses causeries sont aussi saluées pour son groupe: elle "est très motivante, elle nous rassemble toutes, nous sommes suspendues à ses lèvres. Elle a vraiment amélioré le jeu avec ses discours motivants et nous rend toutes prêtes", a souligné la joueuse de Manchester United.

Malgré un contexte compliqué juste avant l'Euro avec la retraite surprise de la gardienne emblématique Mary Earps (qui ne voulait pas être N.2), la mise en retrait surprenante de Millie Bright, ainsi que celle de Fran Kirby, et des manques criants à des postes clés comme au milieu de terrain ou dans le couloir gauche, elle s'est encore hissée sur le toit de l'Europe. Qu'elle n'a plus quitté depuis huit ans.

Et la fédération anglaise sait la chance qu'elle a: à "aucun prix" l'instance ne veut se séparer de son héroïne, sous contrat jusqu'au Mondial-2027 pour décrocher le grand titre qui manque aux Lionesses, a souligné son directeur général Mark Bullingham.