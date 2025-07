Euro-2025: toutes voiles dehors, les Bleues s'offrent les Anglaises

Déterminées et pleines d'audace, les Bleues ont idéalement lancé leur Euro samedi à Zurich en dominant les tenantes du titre anglaises 2 à 1 grâce à deux buts de Marie-Antoinette Katoto et Sandie Baltimore en trois minutes.

En remportant la plus belle affiche de la première journée, les joueuses de Laurent Bonadei prennent la deuxième place du groupe D, à égalité avec les Pays-Bas, victorieux un peu plus tôt du Pays de Galles (3-0).

Les Françaises ne pouvaient mieux démarrer leur tournoi, elles qui espèrent briser en Suisse leur plafond de verre, après avoir échoué en quart de finale lors de la Coupe du monde 2023 et des JO de Paris.

Est-ce le renouvellement d'un groupe usé par les déconvenues, ou le renfort du préparateur mental Thomas Sammut, qui avait épaulé Léon Marchand ? A aucun moment, devant plus de 22.500 spectateurs ravis par le spectacle, les Bleues n'ont paru craindre les championnes d'Europe et vice-championnes du monde en titre.

L'armada offensive des Lionesses constituait pourtant un test de choix pour un groupe rajeuni, privé des expérimentées Wendie Renard, Eugénie Le Sommer et Kenza Dali, non retenues par Bonadei, et de la capitaine et défenseuse centrale Griedge Mbock, touchée au mollet droit.

De retour après une blessure à une cuisse subie en avril, la star de Chelsea Lauren James paraissait d'ailleurs partie pour martyriser la charnière de fortune formée par Maëlle Lakrar et la jeune Alice Sombath (21 ans, 4 sélections), 17 minutes ensemble au compteur.

Cascarino essentielle

L'attaquante française Delphine Cascarino à la lutte avec la défenseuse anglaise Jessica Carter lors de la rencontre de l'Euro-2025 entre les deux sélections, à Zurich, en Suisse, le 5 juillet 2025 AFP

Mais après un tir hors cadre (1re), un centre dangereux (4e), et surtout une percée aboutissant à un but d'Alessia Russo refusé pour un hors jeu de Beth Mead (16e), les Françaises ont pris la maîtrise du ballon.

Propulsées par une Delphine Cascarino virevoltante, les Bleues ont manqué d'ouvrir la marque par un lob du gauche de Sakina Karchaoui dans le petit filet (25e), une frappe enroulée de Salma Bacha (29e) puis une reprise d'Elise De Almeida (32e) bien captées par Hannah Hampton.

Et la lumière a fini par venir d'une récupération à droite de De Almeida. La latérale a transmis à Cascarino qui a centré à ras de terre pour une reprise du droit clinique de Katoto (1-0, 36e).

Lancée par Oriane Jean-François, titularisée à la place de Sandie Toletti malgré ses seulement 14 sélections, Sandie Baltimore a mis une défenseuse anglaise sur les genoux puis a propulsé dans la lucarne droite une puissante reprise (2-0, 39e).

Loin de chercher à gérer le score au retour des vestiaires, les Bleues se sont ruées de nouveau vers l'avant, avec une nouvelle combinaison De Almeida-Cascarino finissant dans le petit filet (51e), puis une jolie transmission Katoto-Geyoro obligeant Hampton à intervenir sur sa ligne (54e).

Mais les Anglaises, pourtant étouffées en deuxième mi-temps, ont fini par réduire le score: sur un corner mal repoussé, Keira Walsh a trompé Pauline Peyraud-Magnin d'une puissante frappe du droit à l'entrée de la surface (2-1, 87e).

Malgré une fin de match irrespirable, les Lionesses démarrent sur un revers leur quête d'un deuxième titre continental d'affilée, sans pouvoir balayer les doutes nés de la mise en retrait de trois de leurs cadres (Mary Earps, Millie Bright et Fran Kirby) avant l'Euro.

C'est aussi la première défaite dans un Euro pour leur sélectionneuse Sarina Wiegman, qui avait mené les Pays-Bas vers la victoire en 2017 avant de remporter l'édition 2022 avec les Anglaises.

Le contraste est saisissant avec la "manita" réalisée jeudi par les championnes du monde espagnoles (5-0 face au Portugal), jusque là leurs seules rivales dans les pronostics.