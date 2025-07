Euro-2025: un Euro de tous les records

Par Coralie FEBVRE et Alice LEFEBVRE

Avec 29 des 31 matches à guichets fermés, près de 657.300 sepctacteurs sur l'ensemble du tournoi et des fanzones plus ou moins remplies, l'Euro-2025 a battu le record de publics pour un Euro-féminin.

Le record de l'édition 2022 battu

La Suisse partait de loin. Alors que l'équipe nationale attirait peu dans les stades et que le championnat suisse n'est pas très développé, remplir les stades sur un mois de compétition semblait être une mission compliquée. Mais finalement cette édition 2025 a battu le dernier record de l'Angleterre en 2022 avec 657.291 spectateurs sur tout l'Euro.

En 2022, un total de 574.875 billets avaient été vendus, ce qui était déjà un record pour la compétition continentale féminine loin devant les 247.041 spectateurs lors de la précédente compétition aux Pays-Bas en 2017.

- Les Suissesses ont rencontré leur public

Après deux Euros remportés par la nation organisatrice, les Pays-Bas en 2017 puis l'Angleterre en 2022, l'engouement du public suisse paraissait plus incertain pour une sélection loin des cadors européens, et qui n'avait jamais franchi les poules.

Malgré leur inexpérience et la défaite en ouverture face à la Norvège (2-1), les coéquipières de Lia Wälti ont su battre l'Islande 2-0, arracher au finish un nul 1-1 synonyme de qualification pour les quarts face à la Finlande, puis tomber la tête haute face à une Espagne future finaliste (2-0).

"On a perdu un match, mais on a gagné beaucoup tout autour du terrain. C'est un point de départ, un décollage pour la Suisse", s'est réjouie la sélectionneuse suédoise Pia Sundhage, victorieuse de l'Euro-1984 en tant que joueuse, puis double championne olympique (2008-2012) à la tête de la sélection américaine.

Au-delà du talent déjà épanoui de Géraldine Reuteler et des promesses des jeunes Sydney Schertenleib, Iman Beney ou Noemi Ivelj, toutes âgées de 18 ans, il y a eu "tous ces gens" restés longtemps après le coup de sifflet final pour remercier leurs joueuses, a souligné la technicienne.

Les Suissesses, qui n'avaient jamais joué devant plus de 10.000 personnes à domicile, ont rempli l'enceinte de Bâle, celle de Genève et par deux fois le Wankdorf de Berne, noyant même le centre-ville historique de la capitale de 20.000 supporters avant le quart de finale, drapeaux et clochettes en main.

400 "trains spéciaux"

L'Hôtel de Ville de Bâle, l'une des villes-hôtes de l'Euro féminin de football, le 25 juillet 2025 AFP

Pour les 35% de spectateurs étrangers, "représentant 160 nationalités" selon l'UEFA, l'Euro restera indissociable de la découverte des transports publics suisses, leur desserte métronomique et leurs vues imprenables sur les lacs et montagnes.

Non seulement les trains, trams et même bateaux étaient inclus dans l'achat d'un billet, une formule déjà en vigueur pour de grands événements comme le festival de jazz de Montreux, mais la compagnie ferroviaire CFF avait prévu 400 "trains spéciaux" pour les spectateurs, prêts à patienter en cas de prolongation.

L'ambiance s'en est ressentie, laissant fraterniser dans les mêmes rames vainqueurs et vaincus à l'heure de ramener les enfants épuisés. Mais aussi le bilan carbone du tournoi, puisque "86% des détenteurs de billets ont rejoint les stades" par les transports publics, la marche ou le vélo, affirme l'UEFA.

L'expérience s'annonce radicalement différente pour la prochaine grande compétition féminine, le Mondial-2027: au dossier "100% accessible en train" présenté par l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, la Fifa a préféré le Brésil et ses longues distances impliquant l'avion.