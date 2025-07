Euro-2025: un quart et pas de "calculs" pour les Bleues

"Pas de calculs": avec six points en deux matches, les Bleues peuvent se hisser en quarts de l'Euro et terminer en tête de leur groupe si elles ne perdent pas dimanche (21h00) contre les Pays-Bas, un scénario pas forcément à leur avantage.

Être première de sa poule impliquerait pour l'équipe de France une possible demi-finale contre les championnes du monde espagnoles, un obstacle de taille pour des Bleues en quête d'un premier titre.

Contre les "Oranje", même une défaite avec un maximum de deux buts d'écart suffirait à assurer la deuxième place et donc la qualification.

"Nous avons une très bonne équipe et parfois il y a des miracles qui se passent", a lancé le sélectionneur néerlandais Andries Jonker, faisant référence à deux reprises à la "remontada" de 2017 entre le PSG et le FC Barcelone (4-0, 6-1).

Une élimination reste néanmoins possible en cas de revers de plus de trois buts, scénario qui n'est plus arrivé en compétition internationale depuis l'Euro en 2009 contre l'Allemagne (5-1).

Mais les Bleues le répètent, elles ne feront "pas de calculs" contre les Néerlandaises, a insisté vendredi l'attaquante remplaçante Kelly Gago car "il faut battre tout le monde pour gagner le titre", avait déjà estimé la veille Kadidiatou Diani.

"Pas prendre de risque" avec Lakrar et Mbock

Pour Clara Mateo, les tricolores sont "des compétitrices": "on donnera tout, on prend ce match très au sérieux", avait-elle assuré après la victoire (4-1) face aux Galloises mercredi, qui suivait le succès inaugural quatre jours plus tôt contre les Anglaises, championnes d'Europe en titre.

"On veut rester sur cette bonne dynamique de victoires, c'est important pour la tête", avait affirmé la vice-capitaine Grace Geyoro.

"Je m'efforce de leur dire, il faut rester focalisé sur le jeu car c'est le jeu qui nous permettra d'aller chercher les victoires", a soutenu de son côté Laurent Bonadei, interrogé mercredi sur le potentiel tableau compliqué de son équipe.

L'attaquante des Bleues Marie-Antoinette Katoto face au pays de Galles, lors de l'Euro-2025, à Saint-Gall en Suisse, le 9 juillet 2025 AFP

Pour envisager l'Espagne dans le dernier carré, il faudra déjà franchir ce cap des Pays-Bas dimanche (21h, et diffusé finalement sur France 2) pour disputer un autre choc en quarts soit contre la Suède soit contre l'Allemagne, qui s'affrontent samedi à Zurich, et qui pointent elles aussi parmi les favorites.

La première place du groupe a tout de même un avantage considérable: celui de jouer seulement le 19 juillet (17 juillet en cas de deuxième place), laissant six jours de récupération et de préparation à Griedge Mbock, blessée au mollet droit, et à Maëlle Lakrar, touchée à la cuisse gauche.

Ce laps de temps ne sera pas un luxe pour les deux défenseuses, qui se sont entrainées avec l'ensemble du groupe samedi matin au camp de base de l'équipe de France, comme la veille, sans forcer totalement.

Le staff ne prendra aucun risque les concernant contre les Néerlandaises, préférant certainement aligner la jeune charnière Alice Sombath - Thiniba Samoura (21 ans), qui devra tenir face à la pression des Oranje devant marquer au moins trois buts pour voir les quarts. Ce défi sera beaucoup plus compliqué pour les deux jeunes que le match contre le pays de Galles, contre qui la défense centrale a été solide sans pleinement rassurer.

Concernant Griedge, "ce serait prématuré de la faire commencer ce match, je pense. C'était une bonne surprise de la voir dans les jeux, au niveau des appuis, de voir qu'elle n'avait aucune douleur et qu'elle était réactive", a expliqué samedi devant la presse le sélectionneur français qui n'a toujours pas pris sa décision pour la charnière centrale de dimanche soir,

Les deux "montent en puissance" mais le staff ne voudra pas "pas prendre de risque".

A l'inverse, Laurent Bonadei a un choix pléthorique en attaque mais le sélectionneur devrait aligner le même trio que face aux Anglaises: les ailières en grande forme Delphine Cascarino et Sandy Baltimore et l'avant-centre vedette Marie-Antoinette Katoto, qui est de nouveau sortie de l'ombre lors de l'entrée en lice des Bleues après plusieurs semaines compliquées.