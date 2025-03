Euro d'athlétisme en salle: la surprise Clara Liberman en argent au 800 m

La surprise française du jour s'appelle Clara Liberman: la Rennaise de 24 ans a décroché dimanche après-midi l'argent du 800 m aux championnats d'Europe d'athlétisme en salle à Apeldoorn (Pays-Bas).

"J'ai du mal à sortir de mes émotions tellement ça me paraît fou. J'ai kiffé du début à la fin et j'ai tout donné", a réagi la Française après la course.

La Polonaise Anna Wielgosz a remporté la finale en 2 min 02 sec 09/100, devant Clara Liberman (2:02.32) et la Slovène Anita Horvat (2:02.52).

Après avoir brillé dans le 800 m aux Championnats de France à Miramas, Liberman rapporte des Pays-Bas sa première médaille continentale.

Dans une finale où elle arrivait avec le quatrième chrono des engagées, la Française est partie très vite dans la foulée des Suissesses.

"Je n'ai jamais fait d'erreur tactique pour le moment. Là en fait ce n'était pas un train qui était très rapide. Ca se bousculait beaucoup et moi je n'ai pas été dans les bousculades", a-t-elle raconté.

Après le tintement de la cloche du dernier tour, Liberman a attaqué très fort et pris les commandes avec Wielgosz.

Ce dernier tour a été marqué par la chute de la Suissesse Audrey Werro, une des favorites, meilleur temps des engagées.

Plus tard dans l'après-midi, le Français Azeddine Habz a terminé troisième de la finale du 3.000 m, deux jours après sa médaille d'argent au 1.500 m.

"Quatre jours, quatre courses, deux médailles. Je suis super satisfaite de ce championnat, j'espère continuer cette lancée pour le prochain Championnat du monde", jubile Habz après la course.

Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen s'est offert un troisième doublé 1.500/3.000 m de suite en bouclant ses tours en 7 min 48 sec 37/100, sa meilleure performance de la saison, devant le Britannique George Mills (7:49.41) et Azeddine Habz (7:50.48).

Lavillenie: "pas à ma place"

Dans la finale du saut à la perche, en l'absence du recordman du monde Armand "Mondo" Duplantis (6,27 m), qui a choisi de prioriser les Mondiaux en salle en Chine fin mars, le tableau était ouvert pour les trois Français qualifiés.

Mais ni Thibaut Collet, ni Baptiste Thiery, ni Renaud Lavillenie, de retour chez les Bleus pour la première fois depuis près de trois ans, n'ont pu empêcher le Néerlandais Menno Vloon et le Grec Emmanouil Karalis de se partager la médaille d'or.

Collet échoue au pied du podium, ne pouvant aller plus haut que 5,85 m. Lavillenie, champion olympique en 2012, finit 11e et dernier de la finale avec une seule barre passée à 5,60 m en deux tentatives.

"Je me suis fait un peu piéger à 5,80 m avec une perche intermédiaire qui a été trop souple et qui m'a mis dedans. C'est extrêmement frustrant, je ne suis pas à ma place, j'avais les moyens de jouer le top 6, top 5", regrette l'ancien recordman du monde à 6,16 m.

Son compatriote Baptiste Thiery finit neuvième avec la même hauteur, qu'il a franchie en une seule fois.

Avec huit médailles, l'équipe de France fait déjà mieux que lors des derniers championnats d'Europe en salle à Istanbul en 2023, où les Bleus avaient gagné six médailles, une en or, deux en argent et trois en bronze.