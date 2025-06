Euro de basket: Etre en demi-finale n'est qu'"une étape vers l'objectif final", rappelle Rupert

Contente d'avoir franchi "l'étape" des quarts de finale mais pas rassasiée pour autant: l'intérieure Iliana Rupert, meilleure marqueuse des Bleues mardi contre la Lituanie (83-61), espère que ses coéquipières et elles ont "ce petit truc" qui leur permettra de viser plus haut à l'Euro de basket.

Question: Vous avez remporté ce quart de finale en ayant imposé pendant 40 minutes un +basket bulldozer+, une défense qui nourrit l'attaque, ce sont les ingrédients qui permettent d'aller au bout ?

Réponse: "C'est vraiment ce qui nous caractérise le plus, cette intensité en défense, étouffer les équipes, ça nous donne ensuite de l'énergie en attaque et c'est plus simple pour jouer. C'est vrai qu'on a su le faire sur nos trois premiers matches (en phase de poules, NDLR) mais on a eu des trous par moments. Là, on a su le faire pendant 40 minutes et ça s'est vu dès les premières secondes. On a su mettre un écart qu'on a gardé tout le match. (Concernant la première période) On a eu une sacrée adresse à trois points, ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps de voir autant de trois points sur deux quart-temps. Il faut apprécier ces moments-là."

Q: Cela fait 16 ans que la France court après le titre, avez-vous le sentiment que cette équipe peut y arriver ?

R: "J'espère, pour avoir été là les derniers Euro ! C'est vrai que dans cette équipe, et on se l'est dit, on est très complémentaires, on joue bien ensemble, on se trouve bien et on est efficaces, donc j'espère que l'on a bien ce petit truc. En tout cas, nous, on en est persuadées."

Q: Il s'agit de la neuvième demi-finale consécutive pour les Bleues dans un Euro, cela prouve aussi une certaine régularité...

R: "Oui c'est beaucoup, on sait que la France est l'une des meilleures nations du monde. Forcément quand on arrive dans un Euro, on sait qu'on est attendues et nous avons des objectifs élevées qui doivent à chaque fois passer par la demi-finale au minimum. Ça prouve que le travail est bien fait, après ce n'est pas fini. C'est juste une étape en plus vers l'objectif final."

Propos recueillis en zone mixte