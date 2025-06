Euro de basket: France-Espagne, une vieille connaissance avant une nouvelle finale ?

Unie par la volonté d'aller décrocher enfin un nouveau titre européen, l'équipe de France féminine de basket va devoir d'abord écarter de son chemin les Espagnoles, une équipe que les Bleues connaissent bien, vendredi (16h30) au Pirée.

Mardi, après la nette victoire contre la Lituanie (83-61) en quart de finale, l'intérieure Iliana Rupert avait semblé étonnée quand on lui rappelait que la France allait jouer sa neuvième demi-finale de rang dans la compétition continentale.

"Neuf, oui, c'est beaucoup", avait-elle lancé avant de rapidement enchaîner: "C'est juste une étape vers l'objectif final."

L'objectif final, qui n'a jamais été caché, c'est le titre que les Bleues n'ont plus remporté depuis l'Euro-2009, malgré nombre de tentatives infructueuses et sept podiums de rang.

"C'est une opportunité de faire quelque chose de grand", a commenté avec calme Jean-Aimé Toupane après l'entraînement de jeudi. "On est animé par l'esprit de bien faire et on n'a pas envie que cela s'arrête."

"On n'a rien gagné"

Alors d'euphorie, il n'y en a pas eu après la qualification pour le dernier carré. "On n'a encore rien gagné, on ne peut pas célébrer, pas encore", appuyait Marième Badiane.

Et pour cela, les coéquipières de la capitaine Valériane Ayayi devront d'abord réussir là où elles ont échoué il y a deux ans lors de l'Euro en Slovénie, quand elles avaient été éliminées en demi-finale par la Belgique d'Emma Meesseman (67-63).

"On est passées à autre chose, c'était contre une autre équipe, donc il n'y a même pas l'aspect revanche", rappelle Iliana Rupert.

Pas de revanche, non, mais un adversaire bien connu: les Bleues ont croisé douze fois l'Espagne en compétition officielle, et le bilan est déséquilibré puisqu'elles comptent huit défaites pour quatre succès.

Le 4 août 2021 à Saitama, l'équipe de France de basket avait battu l'Espagne 67-64 en quart de finale des Jeux de Tokyo. Marine Fauthoux (au centre), touché à un genou, a dû faire l'impasse sur l'Euro cette année mais Iliana Rupert est toujours là à l'heure de croiser de nouveau la Roja en dem-finale POOL/AFP/Archives

La Roja avait pris l'habitude de faire de ses voisines son souffre-douleur en championnat d'Europe: sur ses quatre titres européens glanés (1993, 2013, 2017, 2019), tous l'ont été en finale aux dépens de la France.

En 2019, Ayayi, Rupert et Badiane étaient déjà sur le parquet. Les Françaises ont gagné la confrontation suivante, la dernière à ce jour. C'était en quart de finale aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Les Bleues l'avaient emporté 67-64 avant d'aller chercher une médaille de bronze.

"Il y a un moment, les France-Espagne, c'était vraiment quelque chose, on a toutes joué ces matches en jeune, on sentait cette animosité", se souvient Valériane Ayayi. Mais, ajoute-t-elle, "ça fait longtemps qu'on ne les a pas jouées, les joueuses ont changé, les mentalités aussi. On sait que c'est un classique (...) mais peu importe qui on a en face, on sait où on veut aller."

Torrens toujours là

"On a joué tellement de fois les unes contre les autres, on sait que la France réalise un très bon Euro, elles ont beaucoup de potentiel mais tout peut arriver", répète l'expérimentée Alba Torrens, présente lors des titres espagnols de 2013 et 2017.

"Cette rivalité nous a rendues meilleures, nous les deux équipes", ajoute-t-elle. "Cela a été positif pour le basket féminin et cela a toujours représenté de bons matches à jouer."

Bien que toujours emmenées par l'inusable ailière de 35 ans, la sélection espagnole - qui a dû faire face à plusieurs blessées - a aussi évolué depuis les Jeux olympiques de Paris-2024 (5e place), avec une nouvelle génération. Cinq joueuses seulement des douze qui étaient présentes l'été dernier à Paris disputent l'Euro en Grèce.

"C'est une équipe qui n'a rien à perdre, prévient Iliana Rupert, une nation forte au basket. Alors on doit rester sérieuses (et y aller) le couteau entre les dents."