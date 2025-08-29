Euro de basket: France-Slovénie, retrouvailles pour le sommet

Les Bleus avec Théo Maledon, à la mène et au scoring, ont dominé les voisins belges dans le groupe D de l'EuroBasket à Katowice, le 28 août 2025

Les Bleus avec Théo Maledon, à la mène et au scoring, ont dominé les voisins belges dans le groupe D de l'EuroBasket à Katowice, le 28 août 2025

Déjà lancés vers la qualification pour la phase finale de l'Euro de basket, les Français retrouvent la Slovénie de l’inévitable Luka Doncic samedi (17h00), une affiche au parfum de plus ou moins doux souvenirs.

Souvenez-vous: cette nuit d'août à Tokyo, aux Jeux olympiques de 2021. Les Bleus ne mènent que d'un petit point (90-89) et les Slovènes, à huit secondes du terme, jettent leurs dernières forces dans la bataille.

Quand Nicolas Batum surgit.

D'un extraordinaire contre sur Klemen Prepelic à une seconde de la fin, l'ancien ailier des Bleus offre aussi bien la qualification pour la finale, une médaille assurée - l'argent en l'occurrence - et une action restée gravée dans les mémoires.

Un an plus tard ? L'Euro-2022 en match de groupe. Et un Luka Doncic historique, venu planter 47 points à des Français qui ne s'en sont pas sorti (88-82).

"Il avait fait ce qu'il voulait, se rappelle Timothé Luwawu-Cabarrot, on l'a laissé s'installer et il implique aussi ses coéquipiers, donc une fois que tout le monde est en confiance c'est plus dur".

Adversaires presque inséparables avec une troisième confrontation consécutive dans trois Euros différents (2017, 2022, 2025), Français et Slovènes ont opté ces dernières années pour les scénarios mémorables.

L'affiche de samedi, à Katowice, aura "une belle saveur" reprend Luwawu-Cabarrot et réservera peut-être un autre dénouement improbable.

Mais pour les hommes de Frédéric Fauthoux, le premier objectif est surtout de lancer une dynamique après l'entrée en lice réussie contre la Belgique (92-64), et se rapprocher un peu plus des huitièmes de finale, dans la meilleure position dans le Groupe B.

"On ne peut pas se permettre que Doncic soit fort"

En face, la troupe du sélectionneur Aleksander Sekulic doit vite rebondir après un premier revers à l'issue d'un match aussi prolifique que tendu contre le pays hôte polonais (105-95).

Luka Doncic s'est d'ailleurs montré au rendez-vous (34 points, neuf passes), sans pour autant pouvoir empêcher cette défaite inaugurale.

"Ce qu'on va s'attacher à faire, c'est faire baisser tous ses pourcentages", insiste Fauthoux au sujet de Luka "Magic", "que ses pourcentages soient moins bons et que la création qu'il a pour les autres soit moins bonne. On ne peut pas se permettre qu'un joueur comme lui soit extrêmement fort".

Et si les Bleus s'avancent cette fois avec un groupe bien différent que lors des dernières compétitions, Sekulic a assez logiquement qualifié l'équipe vice-championne olympique de "favorite du groupe".

"Il y a la façon dont ils ont joué jeudi, mais surtout pendant toute la préparation", a-t-il dit, évoquant les cinq victoires en autant de rencontres des Bleus avant l'Euro. Aux Français de continuer sur leur lancée.

