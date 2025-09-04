Euro de basket: la France écrase l'Islande en attendant les 8es

Le meneur des Bleus Elie Okobo s'envole pour un layup facile contre l'Islande à l'Euro, le 4 septembre 2025 à Katowice, en Pologne

Une dernière large victoire pour la route: avant de faire leurs valises pour Riga et les 8es de finale, les Bleus ont infligé une leçon à l'Islande (114-74) jeudi à Katowice pour la dernière journée de phase de groupes de l'Euro de basket.

Dans quelques heures, les vice-champions olympiques quitteront la Pologne pour rejoindre la Lettonie où ils entameront les matches couperets de la compétition, et connaîtront alors leur adversaire pour les huitièmes de finale.

Il faudra encore un peu patienter, tant les positions étaient instables au moment d'aborder cette dernière journée pour les groupes C (Grèce, Italie, Espagne, Géorgie, Bosnie) et D, qui se croiseront lors de la suite de la compétition.

Les Bleus n'ont pour le moment qu'une certitude au sortir de cette facile victoire construite face à des Islandais valeureux mais déjà éliminés: ils ne pourront terminer au-delà de la 3e place.

Si la plupart d'entre eux avaient déclaré ne pas faire de grands calculs au moment d'imaginer les multiples scénarios envisageables ce jeudi, les Bleus n'en ont en tout cas pas non plus fait sur le terrain.

Ainsi, le suspense a été éteint dès un premier quart-temps efficace (36-9), lancé par l'apport du pivot Mam Jaiteh.

huit joueurs à 10 points ou plus

Sans sembler forcer leur talent, les hommes de Frédéric Fauthoux ont y ont tous mis du leur, à l'image des bonnes rentrées d'Elie Okobo, Jaylen Hoard et Zaccharie Risacher, qui a encore battu son record de points en Bleu (15 points) quelques jours après Israël.

Cerise sur le gâteau, les Français ont retrouvé pour l'occasion une adresse à trois points qui avait jusqu'ici laissé à désirer : 8/13 à la pause (12/31 au total) avec déjà 66-34 à la pause.

Le bonheur des joueurs de l'équipe de France après la démonstration contre l'Islance à l'Euro, le 4 septembre 2025 à Katowice AFP

Seul Nadir Hifi n'avait d'ailleurs pas marqué à la mi-temps.

Alors le Parisien a été lancé d'entrée en seconde période pour également prendre part au festival, en marquant mais aussi en livrant une délicieuse passe pour Bilal Coulibaly au moment d'atteindre la barre des 90 points en fin de troisième quart-temps (90-46).

Coulibaly qui s'est encore occupé d'inscrire le panier de la barre des 100 points dans une fin de match tranquille ou huit joueurs ont marqué au minimum 10 points.

Le tout devant son capitaine Guerschon Yabusele, qui a pu bénéficier d'un temps de jeu moindre jeudi (21 minutes). Pour rappel, qu'importe son adversaire en huitièmes, la France devra faire sans Alexandre Sarr blessé, et avec seulement trois intérieurs de métiers pour la suite.