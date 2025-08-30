Euro de basket: les Bleus ont tenu le choc face à Doncic

Inarrêtable, le meneur de jeu de l'équipe de France Sylvain Francisco résiste aux Slovènes Edo Muric et Gregor Hrovat dans le groupe D de l'Euro à Katowice, le 30 août 2025

Au terme d'une rencontre étouffante, les Français ont renversé la Slovénie d'un grand mais insuffisant Luka Doncic (103-95) samedi à Katowice (Pologne) dans le choc du groupe D de l'Euro de basket.

Les Bleus, emmenés par les très belles performances d'Alexandre Sarr (12 pts, 5 rebonds) et Sylvain Francisco (32 pts), prennent seuls la tête de leur poule après cette deuxième journée et pourront déjà voir les 8es en cas de victoire contre Israël dès dimanche (17h00).

Les vice-champions olympiques ont trouvé définitivement la faille en fin de quatrième quart-temps, creusant l'écart par un panier avec la faute de Elie Okobo sur une passe de Sylvain Francisco et un tir primé du capitaine Guerschon Yabusele.

Entre-temps ? Un superbe contre d'Alexandre Sarr, l'un des hommes d'une rencontre que les Bleus ont finalement remporté après avoir subi un temps la tempête Luka Doncic.

"No Doncic, no party" pouvait-on lire sur une banderole brandie par une supportrice, noyée parmi les supporters appliqués à chanter "MVP" à destination de la star NBA.

En effet, pendant une bonne partie du match, le meneur des Lakers a offert un spectacle dont il a l'habitude face aux Bleus, comme quand, à l'Euro-2022, il s'était baladé avec 47 points au total.

A la pause, Luka "Magic" avait déjà inscrit 24 points et a bien souvent poussé son adversaire à la faute avec 13 lancers francs réussis sur 14 (25/31 pour les Slovènes à la pause, 38/46 au total).

En poison permanent, il a finalement terminé avec 39 points, 8 rebonds et 8 passes.

La star slovène Luka Doncic se joue de l'intérieur français Jaylen Hoard à l'Euro à Katowice, le 30 août 2025 AFP

Mais si les Bleus, qui ont débuté cet Euro avec un effectif rajeuni et remanié, ont souffert (47-54 à la mi-temps) ils ont surtout toujours été au contact, déjà bien aidés par un Francisco de gala qui en a presque volé la vedette à son homologue slovène.

Le meneur de 27 ans a tout simplement explosé son record de points en équipe de France (32 pts) tout en effaçant dans le même temps sa meilleure marque au rebond (7) et en livrant 5 passes décisives.

Aux côtés d'Elie Okobo, l'un des cinq joueurs tricolores à avoir encore passé la barre des dix points (Okobo, Francisco, Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr), il a permis aux Français de résister aux ultimes tentatives de Doncic.

Et rapprocher un peu plus les Bleus de leur premier objectif : Riga et la phase finale.