Euro de basket: les Bleus, portés par Yabusele, rebondissent contre la Pologne

Le
02 Sep. 2025 à 21h03 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le capitaine Guerschon Yabusele (balle en main) a porté les Bleus, vainqueurs de la Pologne à l'Euro, le 2 septembre 2025 à Katowice

Le capitaine Guerschon Yabusele (balle en main) a porté les Bleus, vainqueurs de la Pologne à l'Euro, le 2 septembre 2025 à Katowice

AFP
Wojtek RADWANSKI
Partager 3 minutes de lecture

Portés par un grand Guerschon Yabusele, les Bleus ont effacé la déception d'une défaite contre Israël en faisant tomber le pays hôte polonais (83-76) mardi dans la bouillante ambiance de la Spodek Arena de Katowice.

Qualifiés quelques heures plus tôt grâce aux victoires des Israéliens et de la Slovénie, les vice-champions olympiques restent pour le moment troisièmes et connaîtront désormais leur place dans le groupe D jeudi, après un ultime match contre l'Islande.

En bon capitaine, Guerschon Yabusele avait exigé "une réaction" deux jours après le revers infligé par Israël.

Il en a été une des têtes de file, au point même d'en entendre quelques "MVP" s'échapper de tribunes pourtant totalement et logiquement acquises à la cause des basketteurs polonais, qui évoluaient devant le footballeur Robert Lewandowski.

"Il a assumé son rôle de la plus belle des manières", a salué le sélectionneur Frédéric Fauthoux, heureux de l'"orgueil" montré par ses joueurs.

Avec 36 points - son record en Bleu - "l'Ours dansant" a montré la voie, alors qu'il peinait lui-même à exceller offensivement depuis le début de l'Euro.

"Il était frustré oui (...) je me dis que ce rôle de capitaine peut parfois faire en sorte qu'on fait plus attention aux autres, qu'on essaie d'être plus collectif, et il a peut-être un peu oublié qu'il pouvait être entre guillemets plus joueur. Mais ce qui est sûr est qu'il a fait une très grosse performance", a ajouté Fauthoux.

Son capitaine a semblé en pleine confiance, comme a pu le prouver sa réussite à trois points (6/12), domaine dans lequel les Bleus ont encore peiné mardi (9/32).

Okobo se distingue aussi

Car tout n'a pas été parfait, notamment en première période.

A de très bonnes phases, sont venus se greffer des passages à vide et erreurs défensives alors que les Français ont mené de jusqu'à neuf points dans le premier acte.

Les Polonais en ont profité, infligeant un 6-0 dans les dernières minutes précédant la mi-temps pour virer en tête (44-41).

Le meneur-arrière Elie Okobo, un des principaux artisans du succès des Bleus contre la Pologne, le 2 septembre 2025 à Katowice

Le meneur-arrière Elie Okobo, un des principaux artisans du succès des Bleus contre la Pologne, le 2 septembre 2025 à Katowice

AFP
Wojtek RADWANSKI

Mais qui était encore là ? Yabusele, évidemment. C'est lui qui a enchaîné les bons tirs pour permettre aux siens de répondre avec un 10-0 après la pause.

Lui encore qui, à l'entrée du dernier quart-temps, a harangué ses coéquipiers et marqué deux nouveaux tirs primés coup sur coup pour porter l'écart à 11 points (66-55).

"Il a pu montrer de quoi il était capable, il +lead+ (il est le patron de, NDLR) cette équipe aujourd'hui", a déclaré son coéquipier Elie Okobo, lui même excellent avec un double-double (14 points, 10 passses).

C'est d'ailleurs le Monégasque qui a définitivement enteriné le succès tricolore en s'offrant un dernier shoot à trois points alors que les Polonais de Jordan Loyd (18 pts, 5 rebonds) s'étaient rebiffés une dernière fois.

Pour Yabusele et les siens, il n'y a cette fois pas eu de mauvaise surprise.

Sport
POLOGNE

Dans le même thème - Sport

Carlos Alcaraz célèbre sa victoire en trois sets contre Jiri Lehecka en quart de finale de l'US Open mardi à New-York.
Sport

US Open: toujours intouchable, Alcaraz s'envole vers les demi-finales, Pegula aussi

Le coureur australien Jay Vine remporte la 10e étape du Tour d'Espagne à Isaba, le 2 septembre 2025
Sport

Tour d'Espagne: Vine gagne encore, Vingegaard reprend le maillot rouge

Le coureur australien Jay Vine remporte la 10e étape du Tour d'Espagne à Isaba, le 2 septembre 2025
Sport

Tour d'Espagne: Vine gagne encore, Vingegaard reprend le maillot rouge

50.25841, 19.02754

À la une

International

Pourquoi le brouillage de l'avion d'Ursula von der Leyen envoie un "avertissement sévère à l'UE"

International

Kim Jong Un rejoint Xi et Poutine qui célèbrent leur relation "stratégique" à Pékin

International

Journalistes tués en Syrie : Bachar al-Assad visé par un mandat d’arrêt français, 13 ans après le bombardement du centre de presse

International

Israël intensifie ses préparatifs en vue d'une offensive sur Gaza-ville

International

Brésil : le procès de Bolsonaro entre dans sa phase finale

International

Après la France et le Canada, la Belgique envisage de reconnaître l'état de Palestine

Société

La terre tremble à nouveau en Afghanistan, déjà endeuillé par l'un de ses pires séismes

Sport

La boxeuse Imane Khelif porte plainte contre World Boxing: retour sur une affaire qui agite le monde du sport

Défense européenne

381 milliards d’euros en 2025: vers des "sommes record" dépensées par l'UE pour sa défense

Société

Burkina Faso : jusqu'à 5 ans de prison pour les homosexuels