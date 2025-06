Euro de basket: les Bleus rajeunis et sans "Wemby"

L'équipe de France de basket-ball se présentera à l'Euro (27 août-14 septembre) sans son nouveau leader Victor Wembanyama et avec un effectif rajeuni par les retraites internationales ainsi que les absences d'Evan Fournier et Rudy Gobert.

Le couperet, pressenti depuis plusieurs semaines, est tombé vendredi: "Wemby", qui n'a pas repris l'entraînement avec contacts depuis qu'une thrombose veineuse lui a été détectée mi-février à l'épaule droite, ne figure pas dans le groupe élargi convoqué par Frédéric Fauthoux pour sa première compétition comme sélectionneur.

L'intérieur de San Antonio (21 ans, 2,24 m), monté en puissance lors des Jeux olympiques 2024 pour aider les Bleus à décrocher l'argent après avoir manqué le Mondial-2023 afin de se concentrer sur sa première saison en NBA, "n'était pas apte à jouer" selon le manager général de l'équipe de France, Boris Diaw.

Les Spurs n'ont "pas freiné mais (ont) mis un protocole de retour à la compétition, pour une blessure aussi lourde, qui est long et prenait sur l'été pour qu'il puisse revenir à 100%" a ajouté Diaw, ancien joueur de San Antonio.

Le joueur de l'Olympiakos Evan Fournier lors de la demi-finale d'Euroligue entre son club et l'AS Monaco à Abou Dhabi le 23 mai 2025 AFP

Wembanyama (15 sél.) avait indiqué mi-avril, pour sa première prise de parole depuis l'annonce de sa blessure, qu'il "ne serait pas pertinent" de se projeter sur l'Euro.

Fauthoux, qui a jugé l'absence de Wembanyama "pas catastrophique", devra également faire sans une autre arme offensive, Fournier (32 ans, 118 sél.), meilleur marqueur des Bleus lors des phases finales de 2017 à 2023.

L'arrière de l'Olympiakos, auteur d'une première saison d'Euroligue très convaincante, est en délicatesse avec sa cheville droite.

"Il a passé des examens complémentaires. Il a fait son maximum mais sa cheville lui fait trop mal", a précisé Fauthoux.

Avec Jaiteh et Poirier

Le forfait de Gobert (32 ans, 112 sél.), l'autre tour jumelle de la raquette avec Wembanyama, avait été éventé dès samedi. "Il a des problèmes personnels à régler", a déclaré Fauthoux.

Le Français du Panathinaïkos Mathias Lessort avec son club lors de la demi-finale d'Euroligue contre Fenerbahce à Abou Dhabi le 23 mai 2025 AFP

Le sélectionneur a revanche sélectionné à l'intérieur Mathias Lessort (29 ans, 44 sél.), autre élément moteur de l'argent olympique ramené de Paris.

Le pivot du Panathinaïkos, victime d'une fracture à la jambe gauche en décembre, avait mis les bouchées doubles pour disputer le Final Four de l'Euroligue, fin mai à Abou Dhabi. Mais il avait dans la foulée été arrêté, ne participant pas à la finale du championnat de Grèce.

"On est assez confiant sur le fait qu'il soit de retour, en pleine possession de ses moyens, d'ici le début de la de la préparation", a déclaré Fauthoux.

Le sélectionneur a convoqué à ses côtés dans la raquette deux revenants, Mam Jaiteh (29 ans, 36 sél.) et Vincent Poirier (31 ans, 60 sél.), qui font figure de doyens de la liste.

"Telle richesse"

En plus des absences de Fournier et Gobert, le groupe élargi - qui sera réduit à 12 noms pour l'Euro - est en effet rajeuni par celles de deux retraités internationaux, Nicolas Batum et Nando De Colo, qui avaient tiré leur révérence après les JO.

Le Français Nadir Hifi (gauche) lors du match 5 de la finale de Betclic Elite entre le Paris Basketball et l'AS Monaco à l'Adidas Arena de Paris le 24 juin 2025 AFP

Parmi cette nouvelle vague, le meneur de Paris Nadir Hifi (22 ans, 2 sél.) et plusieurs pensionnaires de NBA, dont Zaccharie Risacher (20 ans, 1 sél.), Bilal Coulibaly (20 ans, 12 sél.), Alexandre Sarr (20 ans, 0 sél.) ou encore Ousmane Dieng (22 ans, 0 sél.), tout juste sacré champion avec Oklahoma City (en tenant un rôle mineur).

"On a une telle richesse en France pour construire des équipes performantes" a souligné Fauthoux, pour qui les absences ne changent pas l'objectif d'aller le plus loin possible.

"On est ambitieux, mais on va y aller petit à petit. Il faudra créer une équipe, créer un état d'esprit qui devra être irréprochable", a indiqué le sélectionneur des Bleus qui débuteront la compétition le 28 août contre la Belgique à Katowice (Pologne).