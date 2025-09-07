Euro de basket: les raisons de l'"échec" assumé des Bleus

Le
07 Sep. 2025 à 19h28 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Laurie VEYRIER
© 2025 AFP
Le capitaine des Bleus Guerschon Yabusele pris en étau dans la défense géorgienne, lors des 8e de finale de l'Euro de basket, le 7 septembre 2025 à Riga

Le capitaine des Bleus Guerschon Yabusele pris en étau dans la défense géorgienne, lors des 8e de finale de l'Euro de basket, le 7 septembre 2025 à Riga

AFP
Gints Ivuskans
Partager 3 minutes de lecture

De l'absence de joueurs d'expérience à une adresse longue distance en panne, les Bleus ont payé leurs points faibles samedi, éliminés prématurément dès les huitièmes de finale de l'Euro de basket par la Géorgie (80-70).

Le sélectionneur des vice-champions olympiques, Frédéric Fauthoux, ne s'en est pas caché après la rencontre, c'est "un échec qu'il faudra assumer". Tout en tenant compte de certains facteurs ayant particulièrement marqué la compétition.

. Le poids des absences

Si la médaille d'argent olympique glanée un an plus tôt à domicile pouvait laisser espérer des lendemains heureux pour l'équipe de France, celle-ci a été touchée plusieurs semaines avant l'Euro par une ribambelles de forfaits, dont plusieurs de cadres.

A commencer par sa superstar Victor Wembanyama, dont la saison NBA avec les San Antonio Spurs a été écourtée par une thrombose veineuse de l'épaule. Entre-temps, Rudy Gobert (112 sélections) a fait le choix de ne pas prendre part à l'Euro, quand Evan Fournier (118 sel.), Mathias Lessort ou encore Matthew Strazel et Vincent Poirier ont également été touchés par les blessures.

Ajoutez à cela les départs à la retraite de Nando de Colo et de Nicolas Batum, et la non-selection d'Andrew Albicy et Frank Ntilikina, et seuls trois joueurs présents à l'Euro étaient du parcours olympique.

Cette malchance est venue rajeunir considérablement un groupe bleu (25,8 ans d'âge moyenne) en manque d'expérience dans les grandes compétitions et dans l'approche des matches couperets. "Ce match (contre la Géorgie), on le perd plus à l'expérience qu'autre chose, c'était une première pour beaucoup de joueurs", a ainsi estimé Mam Jaiteh.

Le sélectionneur des Bleus Frédéric Fauthoux lors du 8e de finale de l'Euro de basket contre la Géorgie, le 7 septembre 2025 à Riga

Le sélectionneur des Bleus Frédéric Fauthoux lors du 8e de finale de l'Euro de basket contre la Géorgie, le 7 septembre 2025 à Riga

AFP
Gints Ivuskans

Frédéric Fauthoux a lui pointé "un manque d'expérience dans la gestion émotionnelle de ces matches", même si "les gars ont mouillé le maillot".

. Un secteur intérieur particulièrement touché

Avec l'absence de Wembanyama (2,21 m), Rudy Gobert (2,15 m), Poirier (2,13 m) ou Mathias Lessort, les Bleus ont vécu une hécatombe dans le secteur intérieur.

Ainsi, les Français ne sont partis qu'avec quatre intérieurs pour l'Euro, et le seul Mam Jaiteh (2,08 m) en tant que pivot de métier. De plus, l'autre joueur de grande taille de l'équipe, Alexandre Sarr (2,13 m), a à) son tour dû déclarer forfait pendant la compétition, après avoir été touché à un mollet.

"Ce sont surtout les forfaits en cours de route qui nous ont fait mal", a estimé Frédéric Fauthoux, même si, selon lui, le manque d'intérieurs ne s'est pas spécifiquement fait tant ressentir que cela: "on a encore dominé au rebond, on ne s'est pas fait enfoncer sur des posts-up (contre la Géorgie). Le choix (d'aller à l'Euro avec quatre intérieurs) était posé, mesuré".

. Trop de maladresse en attaque

Le meneur Sylvain Francisco porte le ballon lors du 8e de finale des Bleus contre la Géorgie, le 7 septembre 2025 à Riga

Le meneur Sylvain Francisco porte le ballon lors du 8e de finale des Bleus contre la Géorgie, le 7 septembre 2025 à Riga

AFP
Gints Ivuskans

Avec 28,5% de réussite en six rencontres, les Français se sont souvent cassé les dents dans le domaine de l'adresse extérieure.

Problème récurrent depuis le début de l'Euro, il a été d'autant plus mis en exergue lors de la défaite contre Israël (8/32) et contre la Géorgie (6/36), avec énormément de tirs tentés pour trop peu de résultats. Les Géorgiens "fermaient beaucoup la raquette et laissaient beaucoup de tirs ouverts et on ne les a pas punis", a regretté Sylvain Francisco.

Avec un peu plus de réussite, "ils auraient eu un peu plus peur et on aurait eu un peu plus d'espace pour aller dans la raquette", a-t-il jugé.

Sport
LETTONIE

Dans le même thème - Sport

La Française Joanna Grisez marque un essai dimanche contre l'Afrique du Sud en match de groupe de la coupe du monde 2025 à Northampton, en Angleterre.
Sport

Mondial de rugby: les Françaises en quart contre l'Irlande après une démonstration contre l'Afrique du Sud

Le milieu des Bleus Manu Koné (droite) lors du match de qualification pour la Coupe du monde 2026 contre l’Ukraine, le 5 septembre 2025 à Wroclaw, en Pologne
Sport

Equipe de France: Manu Koné a gagné ses galons

Le maillot vert de la Vuelta Mads Pedersen (Lidl-Trek) passe en vainqueur la ligne d'arrivée de la 15e étape dimanche, après 167 km entre Vegadeo et Monforte de Lemos.
Sport

Tour d'Espagne: Pedersen gagne enfin, Vingegaard reste en rouge

56.946, 24.10589

À la une

International

Royaume-Uni: les arrestations de centaines de manifestants pro-Palestine à Londres sont-elles anti-démocratiques ?

International

L'armée israélienne détruit une nouvelle tour d'habitation à Gaza-ville, où elle étend ses opérations

International

Ukraine: attaque russe record, le siège du gouvernement frappé pour la première fois

International

Qui était Carlo Acutis, l'adolescent influenceur devenu saint ?

"L'œil de Slimane"

ÉDITO. Le plan d'une "Riviera du Moyen-Orient", un requiem pour Gaza

Culture

82e édition de la Mostra de Venise : quel est le palmarès ?

International

Raid dans une usine américaine: les Sud-Coréens vont bientôt être relâchés selon Séoul

Sport

"Une obsession du sexe vrai": les "tests de féminité" refont débat après l'éviction de la France aux Mondiaux de boxe

International

"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales

Les Mots de la paix

Commerce, diplomatie, engagement militaire... La Chinafrique, une coopération stratégique