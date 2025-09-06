Euro de basket: Mam Jaiteh, pivot arrivé à un tournant

Le
06 Sep. 2025 à 16h32 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Mam Jaiteh (à droite) à la lutte avec Deni Avdija lors du match de poule de l'Euro de basket entre la France et Israël le 31 août 2025 à la Spodek Arena de Katowice (Pologne).

Mam Jaiteh (à droite) à la lutte avec Deni Avdija lors du match de poule de l'Euro de basket entre la France et Israël le 31 août 2025 à la Spodek Arena de Katowice (Pologne). A 31 ans, il a été propulsé pivot N.1 des Bleus après une avalanche de forfaits

AFP/Archives
Sergei GAPON
Propulsé pivot N.1 des Bleus après une avalanche de forfaits, l'expérimenté Mam Jaiteh retrouve dimanche le goût d'un 8e de finale d'Euro de basket avec les Bleus, où il sera attendu face aux forces de la Géorgie dans le secteur intérieur (14h15).

Depuis le début de l'Euro, parier sur l'homme du match côté français revient souvent à s'y casser les dents. Sylvain Francisco éblouissant devant la Slovénie, Guerschon Yabusele en patron contre la Pologne: les Bleus ont su prouver par une certaine force collective que chacun pouvait briller à un moment ou un autre.

Mam Jaiteh, lui, avait montré la voie contre les Islandais, en inscrivant huit des dix premiers points français, se rapprochant finalement à deux unités seulement de son record en Bleu (15 points).

"Il a été très précieux même dans les précédents matches, sans marquer de points", avait salué à l'occasion son sélectionneur Frédéric Fauthoux. "Défensivement, il est costaud, il tient les gros pivots d'en face."

"Je me sens bien, même de mieux en mieux", expliquait la veille le futur joueur de Dubaï qui tourne à la moyenne de 7,8 pts et 4,2 rebonds par match. "Plus l'Euro avance, plus j'arrive à me connecter avec les joueurs, comprendre qui fait quoi."

"Le meilleur moment de ma carrière"

A 31 ans, Mam Jaiteh (45 sélections) fait figure de vétéran de l'équipe de France, "une force tranquille" pour Timothé Luwawu-Cabarrot, un joueur "qui fait plein de blagues", décrit Elie Okobo.

Mais ce n'est que la deuxième fois qu'il dispute une grande compétition officielle en sélection, dix ans après la médaille de bronze glanée à l'Euro en France en 2015, où il n'avait joué que 18 minutes au total.

Dix ans plus tard, l'ancien Monégasque (2023-2025) en est le seul pivot de métier (17,3 minutes de jeu en moyenne), au rôle renforcé dans un secteur maudit par les forfaits avant et pendant l'Euro: Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Mathias Lessort, Vincent Poirier, Alexandre Sarr et le refus de revenir après le forfait de Poirier de Moussa Diabaté.

"Je pense que c'est le meilleur moment de ma carrière, par rapport à ce que j'ai pu vivre, pour faire face à cette responsabilité", avait-il calmement expliqué avant l'Euro, quelques mois après avoir notamment atteint le finale d'Euroligue avec le club du Rocher.

"Il va encore monter en puissance"

Elie Okobo a lui remarqué "un changement total dans son approche des matches lors de sa deuxième année à Monaco"

"Avant, élabore-t-il, il y avait de la frustration un peu plus facilement. Aujourd'hui il est à l'aise, il fait des choix justes. Il est propre, efficace, et il met beaucoup de dureté."

Autant de compliments à retrouver sur le terrain dimanche. Non pas seulement pour passer le cap du premier match couperet, mais aussi pour faire face à une équipe de Géorgie dont le secteur intérieur est précisément un point fort avec la présence des joueurs NBA Goga Bitadze et Sandro Mamukelashvili.

"Je ne me fais pas de soucis, il va encore monter en puissance et continuer à nous apporter", promet Okobo.

