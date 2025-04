Euro de judo: le sixième titre échappe à Agbégnénou, Gaba et Fawaz en bronze

Clarisse Agbégnénou, qui visait un sixième titre continental, a dû se contenter de la médaille d'argent après avoir été disqualifiée en finale des Championnats d'Europe jeudi à Podgorica (Monténégro).

Alors qu'elle avait pris le dessus sur la Tchèque Renata Zachova, Agbégnénou a été sanctionnée en finale des -63 kg pour avoir saisi le cou de son adversaire, un mouvement jugé dangereux.

Apparue tête baissée sur le podium, la Française n'a pas digéré l'issue de sa journée de compétition. "Je n'accepte pas. C'est comme ça, c'est le judo. Les règles sont les règles, mais je n'accepte pas...", a-t-elle déclaré entre deux sanglots.

"Je n'accepte pas quand je suis dans une forme comme ça, quand il y a un travail qui est fait derrière et que j'arrive à le mettre en application. Je n'accepte pas et je n'accepterai pas, maintenant c'est comme ça, je n'ai pas le choix."

Seulement médaillée de bronze aux JO de Paris trois ans après son sacre olympique à Tokyo, Agbégnénou avait repris la compétition en mars dernier en décrochant la médaille de bronze au Grand Slam de Tbilissi.

Elle visait à Podgorica un sixième sacre européen après ceux de 2012, 2014, 2018, 2019, 2020 pour égaler son nombre de couronnes mondiales, et avait fait de la compétition l'objectif majeur de sa saison. La judoka de 32 ans a en effet annoncé son intention de faire une pause dans sa carrière à l'issue des Championnats d'Europe en vue d'un nouveau congé maternité avant les JO-2028.

"Je ne suis que vice-championne d'Europe, je ne suis que cinq fois championne d'Europe. Ça va être à moi de retravailler derrière", a-t-elle lancé.

"Dans la dureté"

Au deuxième jour de compétition dans la capitale monténégrine, la France en reste donc à deux titres, ceux remportés mercredi par Shirine Boukli (-48 kg) et Daikii Bouba (-66 kg).

Les Bleus ont toutefois décroché jeudi deux autres médailles, grâce à Joan-Benjamin Gaba (-73 kg) et Martha Fawaz (-57 kg).

Gaba, révélation des Jeux de Paris-2024, a décroché la médaille de bronze au terme d'un combat épique contre le Géorgien Lasha Shavdatuashvili, l'une des pointures de la catégorie.

Face au champion du monde 2021 et champion olympique 2012, le Français a été combatif jusqu'au bout, s'imposant par ippon après plus de 6 minutes de prolongation.

"Ça fait plaisir car je suis allé la chercher dans la dureté. Je n'étais pas au meilleur de ma forme mais je me suis accroché. C'est un combat qui va me faire grandir et me servir en vue des Mondiaux", a estimé le Français.

Il décroche ainsi la deuxième médaille européenne de sa carrière après avoir déjà obtenu le bronze l'an dernier. Entre ses deux podiums continentaux, Gaba a totalement changé de statut, s'offrant une inattendue médaille d'argent aux JO de Paris avant de se sublimer dans la finale par équipe remportée par les Bleus.

"Quand on arrive sur une compétition, on a des adversaires qui ont la dalle, donc il n'y a plus de statut", a-t-il toutefois souligné.

Martha Fawaz pour sa part s'est offert sa première médaille européenne grâce à sa victoire sur la Serbe Marica Perisic, confirmant son excellent début de saison.

L'Euro se poursuit vendredi avec notamment Marie-Ève Gahié (-70 kg) et le médaillé de bronze des JO de Paris Maxime-Gaël Ngayap Hambou (-90 kg).