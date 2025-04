Euro de judo: les Bleus font coup double avec Boukli et Bouba

Neuf mois après les JO de Paris et avant les prochains Mondiaux en juin, l'équipe de France de judo a démarré les championnats d'Europe avec quatre médailles dont deux titres, remportés par Shirine Boukli et Daikii Bouba, mercredi à Podgorica.

Boukli, médaillée de bronze olympique à Paris, a ouvert la voie en se couvrant d'or en -48 kg, pour la quatrième fois en autant de participations au rendez-vous continental.

"Je suis hyper contente et hyper fière. C'est toujours quelque chose de faire championne d'Europe", a déclaré la judoka de 26 ans.

Boukli s'est imposée contre la Portugaise Catarina Costa, 9e mondiale, qu'elle avait déjà battue lors de ses deux dernières finales européennes. Plus offensive que son adversaire en finale, elle s'est imposée aux pénalités au cours de la prolongation.

La judoka française Shirine Boukli (en bleu) championne d'Europe des -48kg, le 23 avril 2023 à Podgorica AFP

"Quand on est tête de série, on se rencontre assez souvent. C'est toujours compliqué de trouver des solutions quand on se connait par coeur mais je savais ce que j'avais à faire", a-t-elle ajouté, avant de se projeter immédiatement vers la suite de la saison, et notamment les Mondiaux en juin à Budapest. "Tout ce que je produis, c'est une préparation pour, je l'espère, être championne du monde."

Après ses victoires en 2020, 2022 et 2023, la judoka française étoffe encore son palmarès au niveau continental.

En fin de session, Daikii Bouba a apporté à la France un deuxième titre dans la capitale du Monténégro, en s'imposant avec autorité chez les -66 kg.

En finale, Bouba l'a emporté en prolongation contre le Russe Murad Chopanov au terme d'un combat intense et accroché, et s'offre à 29 ans le premier titre européen de sa carrière.

Bouba, qui n'avait pas été retenu pour disputer les Jeux olympiques l'été dernier, disputait ses deuxièmes Championnats d'Europe.

Mkheidze et Khyar en bronze

Jusqu'à présent, il avait accumulé plusieurs médailles d'argent ou de bronze en tournois, mais ne s'était jamais hissé sur la plus haute marche du podium dans une compétition internationale, y compris dans les catégories de jeunes.

"Je ne me dis pas +enfin!+ parce que ce serait comme avoir des regrets. Je ne regarde que ma progression et je suis fier", a-t-il simplement déclaré.

Mercredi, il a rendu une copie parfaite et a notamment marqué les esprits en demi-finale en battant le Finlandais Luukas Saha par ippon au bout de 30 secondes seulement.

"C'était une journée quasiment parfaite. J'ai été vraiment agressif et précis sur mes attaques", s'est-il félicité. "Je n'étais pas trop stressé et le mental s'est aligné."

Dans la même catégorie, Walide Khyar, battu en quarts de finale, est allé chercher la médaille de bronze.

Sur les cinq Français en lice au premier jour de compétition, quatre sont repartis avec des médailles, puisque Luka Mkheidze a également décroché le bronze chez les -60 kg.

Le vice-champion olympique en titre l'a emporté en début de prolongation contre le jeune Arménien Ashik Andreyan, 21 ans. Le N.1 mondial de sa catégorie s'offre une troisième médaille européenne, après l'argent en 2021 et l'or en 2023.

La compétition se poursuit jeudi avec notamment Clarisse Agbégnénou, qui vise, à 32 ans, un sixième titre européen.