Euro de patinage: premier titre pour la Belge Hendrickx, Lorine Schild 5e

Battue l'an passée alors qu'elle était favorite, la Belge Loena Hendrickx a assumé cette fois son rang pour s'emparer de son premier titre de championne d'Europe de patinage artistique, samedi à Kaunas (Lituanie), où la Française Lorine Schild termine cinquième.

A l'issue d'un programme libre quasi sans faute, la Belge de 24 ans a récolté un score cumulé de 213,25 points et devance celle qui l'avait privée du titre l'an dernier, la Géorgienne Anastasiia Gubanova (206,52 pts). Une autre Belge, la jeune Nina Pinzarrone, 17 ans, complète le podium (202,29 pts).

"Je crois que c'était l'une des compétitions où j'ai pris le plus de plaisir", a apprécié Hendrickx, portée par les musiques de Madonna et de Beyoncé. "Normalement c'est seulement après les sauts que je commence à m'amuser, mais après la combinaison triple-triple, je me suis sentie vraiment détendue."

"Je sais que je peux faire mieux mais je suis super contente parce que j'ai vraiment pris du plaisir sur la glace."

Grande favorite pour l'or en 2023, Hendrickx avait été surprise par Gubanova et avait dû se contenter d'une décevante médaille d'argent après avoir chuté à deux reprises dans le programme libre.

"Il y avait beaucoup de stress, j'ai senti de la pression mais j'ai essayé d'apprécier la performance", a-t-elle confié.

En l'absence des patineuses russes, la double médaillée mondiale, lauréate du Skate America à l'automne, remporte son premier titre continental.

Elle tentera maintenant d'aller bousculer la Japonaise Kaori Sakamoto, double championne du monde en titre, lors des Mondiaux de Montréal en mars.

La Française Lorine Schild lors du programme court, au championnat d'Europe, le 11 janvier 2014, à Kaunas en Lituanie AFP

Seule Française engagée, Lorine Schild s'est offert une prometteuse cinquième place pour son premier Euro avec 183,36 points.

A 17 ans, la récente championne de France a livré une prestation tout en douceur sur London Grammar, un programme chorégraphié par la championne olympique de danse sur glace Gabriella Papadakis.

"Je suis très heureuse parce que j'ai non seulement atteint le top 10 mais j'ai même fait mieux que ça", a souri la Française.

"Je pense que certaines dynamiques n'étaient pas là au début mais j'ai su me reprendre et bien patiner après cela. Il y a eu quelques petites erreurs mais je suis très satisfaite", a-t-elle poursuivi. "Pour une première participation, c'est vraiment bien. Je vais prendre autant d'expérience que possible et je vais continuer."

