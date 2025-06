Euro féminin de basket: "Ce n'est pas tombé du bon côté aujourd'hui", estime Toupane

Jean Aimé Toupane lors de la défaite de l'équipe de France de basket en demi-finale de l'Euro face à l'Espagne (65-64) le 27 juin 2025 au Pirée. "On a manqué un petit peu de lucidité. On n'a pas su alterner le jeu. Et à mon goût, on a joué trop arrêté", a analysé le sélectionneur des Bleues

"Fier de (s)es filles" malgré l'élimination en demi-finale de l'Euro de basket vendredi face à l'Espagne (65-64), le sélectionneur français Jean-Aimé Toupane a tout de même exprimé sa "déception" et estimé que les Bleues "avaient joué trop arrêté" face à la Roja.

Question: Quel est votre ressenti à l'issue de cette rencontre ?

Réponse: "La déception. Après je suis fier de mes filles, fier de cette équipe. On a fait un très bon tournoi et ça se joue à rien aujourd'hui (vendredi). On a manqué un petit peu de lucidité. On n'a pas su alterner le jeu. Et à mon goût, on a joué trop arrêté. On n'a pas eu le +flow+ qu'on avait d'habitude. Et même quand on était devant, on n'a pas su conserver l'écart car elles ont alterné des défenses pour nous ralentir un peu (...) Ce qu'a montré l'équipe depuis le début est très bien, il n'y a aucun reproche à faire à qui que ce soit car on gagne et on perd ensemble. Ce n'est pas tombé du bon côté, on a eu le mérite de revenir à un point. Si on avait mis ce lancer-franc, peut-être qu'en prolongation on oubliait tout. On ne l'a pas mis, ce n'est pas grave."

Q: L'équipe de France termine avec une statistique de 5/30 à trois points, c'est très peu ?

R: "On a eu beaucoup de réussite (depuis le début du tournoi, NDLR) et on a oublié qu'on n'était pas forcément une nation de +shooteuses+, qu'il fallait alterner peut-être. Mais cela fait partie du jeu, on a pris des risques, aujourd'hui ce n'est pas tombé du bon côté."

Q: La France a toujours réussi à décrocher une médaille depuis 2009 à l'Euro, il faut continuer à entretien cette culture avec le match pour la 3e place, dimanche ?

R: "Bien sûr, c'est pour cela que je comprends qu'on soit tous déçus aujourd'hui. Mais on va se remobiliser (...) même si on n'aura pas la médaille que l'on espère, le plus important est de bien finir le tournoi."

Propos recueillis en zone mixte.