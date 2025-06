Euro féminin de basket: la France dans le vif du sujet contre la Lituanie

Opposées à la Lituanie mardi en quart de finale de l'Euro de basket (16h30), les Bleues entrent dans la phase des matches couperets de l'Euro, où elles voudront garder leurs bonnes habitudes en atteignant les demi-finales.

Lundi après-midi, dans une salle d'entraînement annexe au grand Stade de la Paix de l'Amitié, les Françaises continuaient de s'activer à travailler leur attaque après une journée de repos au sein de leur semaine marathon.

"Ça a fait du bien de déconnecter, certes pas complétement, mais de faire autre chose, après rapidement, et même déjà hier soir (dimanche) on était focus", indique la meneuse Romane Bernies.

Après trois matches de groupes en quatre jours rondement négociés, les vice-championnes olympiques entreront dans le vif du sujet mardi avec le premier de leurs matches à élimination directe, qui a depuis longtemps toujours réussi aux Bleues.

Depuis 2007 et une élimination contre la Lettonie, l'Équipe de France n'a plus manqué le dernier carré, huit consécutifs en autant de participations, même si Jean-Aimé Toupane répond simplement que "chaque match est une nouvelle aventure", au moment d'évoquer cette série.

"La France fait partie des favoris à la victoire finale, admet de son côté évidemment l'entraîneur lituanien Vilius Stanisauskas, mais on s'y prépare et on n'était pas favoris contre la Slovénie et la Serbie non plus..."

Retour réussi pour la Lituanie

En effet, absente de la compétition lors des quatre dernières éditions, la Lituanie, dont le basket "a toujours fait partie des meilleurs d'Europe", rappelle Toupane, a réalisé un retour réussi sur la scène continentale pour sa première participation depuis 10 ans.

Sorties en deuxième position des qualifications, derrière les championnes d'Europe belges dans leur groupe, les Lituaniennes ont validé leur place en quart de finale dès leurs deux premiers matches (contre les Slovènes et les Serbes), avant de manquer la première place face à l'Italie samedi soir.

Un succès acquis notamment grâce à l'apport d'un grand espoir de la sélection, l'ailière Juste Jocyte, 19 ans (15,7 pts, 5 rebonds, 5,7 passes depuis le début de l'Euro), que la France du basket connaît pour avoir rejoint à 13 ans l'Asvel, avec qui elle a remporté l'Eurocoupe et le championnat en 2023 avant de quitter le club à l'issue de cette saison.

Mais "c'est un collectif bien huilé, certes elle est une pièce-maîtresse, mais on sait que le danger viendra d'ailleurs, rappelle Romane Bernies. On ne devra pas faire beaucoup d'erreurs, surtout en défense". A ce stade, l'erreur n'est de toute façon plus permise.