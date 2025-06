Euro: les Bleues voient déjà les quarts

Les Bleues déjà qualifiées: largement victorieuse de la Grèce (92-56) jeudi au Pirée lors de son deuxième match de l'Euro de basket, l'équipe de France a décroché son ticket pour les quarts de finale.

Les Françaises auront encore une rencontre à disputer, sans enjeu samedi face à la Suisse, avant le début de la phase finale qui se tiendra encore en Grèce à partir de la semaine prochaine.

En plus d'avoir obtenu leur place pour les quarts, elles se sont aussi assurées la première place du groupe A, devant la Grèce et la Turquie, qu'elles ont fait tomber et qui se disputeront samedi soir le deuxième strapontin pour la suite de la compétition.

Les Bleues tiennent pour le moment leur sans-faute et ont fait respecter leur statut de vice-championnes olympiques, candidates à la victoire finale devant les 8.860 spectateurs du Stade de la Paix et de l'Amitié évidemment acquis à la cause du pays-hôte.

Salaün sur un nuage

Contrairement à la veille contre la Turquie (victoire 71-69), les Françaises ont en plus retrouvé leur adresse à trois points (12/19) grâce notamment à Migné Touré mais surtout Janelle Salaün (17 pts, 4 rebonds), en pleine réussite et sur sa lancée de la veille où elle avait déjà été décisive.

Devant à la pause à l'issue d'une contre-attaque menée par une excellente Pauline Astier et Leila Lacan (44-37), les Bleues ont pris l'ascendant dans le troisième quart en infligeant un 13-3 à leur adversaire dans les cinq premières minutes.

Les rares réussites des Grecques (10 points dans le troisième quart-temps) apportées par Artemis Spanou et Mariella Fasoula ont toujours été accueillis par de vifs encouragements. Mais les Bleues avaient déjà définitivement pris les devants, avec Janelle Salaün encore écoeurante à longue distance pour creuser un écart conséquent (59-43).

La rencontre a tourné à la correction dans le dernier quart-temps, ouvrant définitivement la porte de la phase finale aux Bleues.