Eurobasket-2025: l'"Ours dansant" Yabusele apporte un peu plus sa patte

Le Français Guerchon Yabusele (à gauche) face au Grec Konstantinos Mitoglou pendant le match amical de basket préparatoire à l'Eurobasket 2025, à Athènes le 24 août 2025.

De héros inattendu des Jeux à capitaine des Bleus, Guerschon Yabusele aborde mercredi l'Eurobasket dans un rôle nouveau en Pologne, où il tentera de mener les vice-champions olympiques vers le podium, après un retour réussi en NBA.

Les passionnés de basket, Yabusele en premier, s'en souviennent. De ce soir d’août 2024 où au cœur d'une finale olympique aussi mémorable que cruelle, l'ailier fort tricolore avait laissé la légende Lebron James au sol, d'un dunk dont on lui rappelle encore quotidiennement le souvenir.

Même en NBA, "dans certaines salles, je crois que j’ai surtout signé des photos du dunk, on ne m’arrête des fois que pour ça" dit Guerschon Yabusele.

Ce geste n'avait, malheureusement pour les Bleus, pas été suffisant pour emporter l'or devant Team USA et son armada de stars (98-87). Mais il est sans doute entré au panthéon du basket français, en plus d'avoir changé la vie du joueur de 29 ans, auteur d'une énorme campagne olympique.

Le Français Guerschon Yabusele à l'éachauffement avant le match de basket entre la France et l'Espagne préparatoire à l'Euroasket 2025 à l'Accor Arena à Paris le 16 août 2025. AFP/Archives

"Je pense que cela m'a fait signer en NBA, avait-il assuré à l'AFP en septembre 2024, ce dunk a ajouté un truc en plus où les gens ont vraiment su ouvrir les yeux", sur l’"Ours dansant" qui s'envolait quelques semaines plus tard pour Philadelphie et un championnat nord-américain quitté cinq ans auparavant après un passage compliqué à Boston.

"Il a montré l'exemple"

Outre-Atlantique, le futur joueur des Knicks s'est offert aussi bien un retour réussi - 11 points par matches pour 5,6 rebonds et 2,1 passes pour 70 matches disputés - que le respect de ses pairs : "pendant l’année, il y a des joueurs qui venaient me féliciter, je crois même que Kevin Durant avait dit que je méritais ma place ici. Entendre des choses comme ça, forcément ça motive".

"Il a montré l'exemple à beaucoup de joueurs, ça demande du courage et du travail" a salué au début de préparation le meneur Frank Ntilikina, également vice-champion olympique mais qui ne participera pas à l'Euro.

Les Français Elie Okobo (à gauche) et Guerschon Yabusele au rebond durant le match de basket entre la France et l'Espagne en préparation de l'EuroBasket 2025 à l'Accor Arena à Paris le 16 août 2025 AFP/Archives

Un courage souligné par son sélectionneur, Frédéric Fauthoux pour expliquer son choix d'en faire son nouveau capitaine: "Ce qu'il a fait l'année dernière révèle une grosse force de caractère et des ambitions fortes. C'est le gros plus qui a fait qu'il méritait ce capitanat".

"Il va falloir être tout le temps positifs, même si cela ne va pas dans mon sens, explique le principal concerné, il faut que je le sois pour les gars qui me suivent. J'essaie de faire en sorte qu'on soit tout le temps sur la même longueur d'ondes".

Sans compter qu'avec ses 57 sélections, Yabusele sera le plus capé et amené à guider une équipe de France nouvelle génération dont il sera l'un des seuls intérieurs, et privée de nombreuses forces vives tels Nando de Colo, Nicolas Batum (retraite) ou encore Evan Fournier (blessure), Victor Wembanyama (blessure), Rudy Gobert (choix), Vincent Poirier (blessure) et dernièrement Matthew Strazel (blessure).

"Cela me fait un peu rire de me dire que je suis l'un des anciens maintenant", appuyait-il il y a quelques semaines. "Mais la plupart des gars, je les connais tous, je pense que cette année, il y a quelque chose de vraiment gros à aller chercher".