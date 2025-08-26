Eurobasket: Jokic et la Serbie en grands favoris

Le Serbe Nikola Jovic face à l' Australie en quart de finale des JO de Paris, le 6 août 2024

Emmenée par sa superstar NBA Nikola Jokic, la Serbie se présente en immense favorite à l'Euro de basket, qui débute mercredi dans quatre pays (Finlande, Pologne, Chypre, Lettonie) et verra se confronter de nombreux pensionnaires de NBA.

Les Serbes seront de ceux qui ouvriront la compétition, face à l'Estonie à Riga, capitale de la Lettonie où ils pourraient bien restés installés pendant une vingtaine de jours, jusqu'à la finale programmée le 14 septembre.

En argent dans les trois grandes compétitions (JO, Euro et Mondial), dont le Mondial-2023, le pays n'a jamais décroché de titre mais semble plus que jamais en mesure de monter sur la plus haute marche, avec un effectif expérimenté pouvant compter entre autres sur son meilleur marqueur Bogdan Bogdanovic.

Mais c'est évidemment la superstar Nikola Jokic, triple MVP de saison régulière de NBA qui sera attendue, alors que le pivot de Denver sort encore d'une saison de haut vol outre-atlantique. A 30 ans, le "Joker" est également attendu au titre de meilleur joueur de cette édition.

"Il est la fois physique et habile, il fait preuve de patience mais a aussi une grande intelligence de jeu", a loué l'arrière allemand Andreas Obst dans des propos relayés par la Fiba, "il est aussi un peu comme un coach".

"Un des Euro les plus relevés de l'Histoire"

Les Allemands avaient d'ailleurs déjà eu un avant-goût de la belle forme serbe, battus en match de préparation (91-81) il y a une dizaine de jours.

Cela ne les empêchera pas de compter là aussi parmi les favoris, deux ans après leur titre mondial.

Emmenée par la paire Dennis Schöder-Franz Wagner, l'Allemagne entrera en lice mercredi contre le Monténégro avant de retrouver un peu plus tard la Lituanie ou encore la Finlande d'un Lauri Markkanen épatant en préparation.

Forte de son statut de vice-champion olympique à Paris, la France est souvent revenue parmi les prétendants. Mais la préparation des Bleus a été chamboulée par les forfaits (Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Evan Fournier, Mathias Lessort), quand Vincent Poirier puis Matthew Strazel ont aussi dû laisser leur place sur blessure. C'est donc avec un effectif bien différent de celui des Jeux que la sélection tricolore se présentera en Pologne.

Elle devra s'y frotter à la Slovénie, victorieuse en 2017 et évidemment menée par Luka Doncic, dont la saison passée a été remuée par un échange entre Dallas et les Lakers en NBA.

"Je crois que ce sera l'un des Euro les plus relevés de l'Histoire, a prédit l'arrière Isaïa Cordinier, le basket ne fait que progresser, les stars NBA viennent de plus en plus. On voit les effectifs de la Serbie, de l'Allemagne, la Grèce, l'Italie. Ce sont des équipes très compétitives".

Les Bleus ont justement disposé en amical de la Grèce d'une autre vedette, Giannis Antetokounmpo avant de rejoindre Katowice. La sélection hellénique, sacrée pour la dernière fois il y a 20 ans, croisera sur sa route l'Espagne championne en titre dans le groupe C.