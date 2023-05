Euroligue de Basket : la "Roca Team", genèse et petites histoires sur le club de Monaco

Un petit Rocher dans la chaussure des puissants. Vingt-six ans après Villeurbanne et pour la première fois de son histoire, Monaco participe au Final Four de l'Euroligue de basket au milieu des cadors du continent (Real, Barça et Olympiacos), à partir de vendredi 19 mai à Kaunas en Lituanie.

Avoir réussi, pour sa deuxième participation seulement, à ramener le basket hexagonal dans le dernier carré de la reine des compétitions européennes, non fréquenté depuis l'Asvel en 1997, constitue déjà une performance notable pour l'ASM.

"Le logo? On l'a inventé sur un ferry en allant en Corse!" Président de l'AS Monaco basket de 2009 à 2014, Arnaud Giusti et ses acolytes avaient un rêve: faire à nouveau briller le club.

Club phare des années 80 de l'icône, Robert Smith, MVP 1987, Monaco basket, créé en 1924, a périclité en 1991. Rétrogradé sportivement puis administrativement au niveau régional, le club est pourtant remonté en N1, avant le drame de janvier 2001. Lors d'un déplacement de l'équipe, un accident automobile a fait deux victimes: l'entraîneur Jean-Pierre Baldwin, décédé, et un jeune joueur, resté paraplégique. Le club s'est difficilement remis de ce traumatisme.

Arnaud Giusti, 52 ans aujourd'hui, terminait sa carrière de joueur au club à cette époque. Avant de s'y impliquer à nouveau dès 2003, comme bénévole, secrétaire général, puis président en 2009, à 38 ans, avec unique objectif: "Revenir dans l'élite".

"On m'a pris pour un fou", explique ce Monégasque de 2 mètres. "Mais j'étais certain que ce sport de salle, aux supporters pacifiques, attirant les familles, était fait pour Monaco."

Le budget, confortable pour la N2, était d'environ 250.000 euros. "Mon épouse Nathalie s'occupait des partenaires, des copains étaient à la billetterie, à la buvette", raconte celui qui occupait aussi un poste important au service municipal des sports.

"A Monaco, tout est possible"

Son premier coup? "La signature de Jean-Michel Sénégal comme coach. Il a cru au projet et orienté le club vers le professionnalisme. A Monaco, soit on est amateur, soit on vise l'excellence! Le reste n'a aucun sens!"

Sénégal, 210 sélections en Bleu, 20 ans passés comme entraîneur dans l'élite était, à 57 ans, en poste au Puy. Il se souvient bien de cette entrevue avec Giusti et le manager Gérard Tupet, à Salon-de-Provence. "Arnaud me dit: +A Monaco, tout est possible+. J'avais déjà joué dans cette salle. C'était ok! J'y ai fini ma carrière sur de très belles années."

Lors de la première, en 2020-2011, Monaco s'était incliné en playoffs de N2 contre Cognac, sans jouer dans sa salle Gaston-Médecin, réquisitionnée alors pour un autre événement. "En ce temps-là, on la partageait avec les scolaires et le handball", sourit Sénégal.

La saison suivante, Sergey Dyadechko, Ukrainien nouvellement installé à Monaco, ancien président du BC Donetsk, est présenté à Giusti, toujours en recherche de sponsors. "Il nous a dit: +Si vous ne montez pas, je ne mets pas d'argent", se souvient Sénégal. Monaco est monté.

Pour remporter la saison suivante en N1, Giusti a recruté des spécialistes de Pro-B, comme Anthony Christophe. "Arnaud m'en parlait depuis deux ans, explique ce dernier. C'était le moment. J'ai joué en Pro-A mais j'ai passé mes deux meilleures années de basketteur."

Ferry et Jay-Z

Futur directeur du centre de formation monégasque, Christophe se remémore: "On rentrait chez nous avec nos affaires après les entraînements, on n'avait pas de vestiaires mais les bénévoles étaient dévoués. Arnaud avait réussi à fédérer. La genèse, cette huile de coude, c'est lui. Il peut être fier!"

Pourtant Monaco a raté la montée. Et Dyadechko a imposé Savo Vecevic, actuellement entraîneur à Chalon-sur-Saône. Giusti, lui, a finalisé l'identité de la marque. "Le Logo? On l'a inventé sur un ferry en 2013 en allant en Corse avec des amis. Il est bien visible et n'a pas changé depuis!"

Il a aussi renommé l'équipe "Roca Team", "pour une identité plus américaine". Les joueurs se la sont appropriée. "Lors de nos déplacements en bus, on reprenait le titre +Roc Boys+ de Jay-Z pour chanter +Roca Boys in the building tonight+", relate Christophe. Monaco est monté en Pro-B.

"Cela a été la bascule, dit-il. Les dirigeants ont recruté de meilleurs joueurs. Je suis parti. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le même club." "Mais on a été le premier étage de la fusée", assure, "fier", Sénégal, qui partage désormais sa retraite entre Vichy et Savines-le-Lac.

Giusti, lui, a été évincé par Dyadechko en 2014. "Cela n'a pas été facile de passer la main ainsi, reconnaît-il. Cela ne s'est pas passé de façon très courtoise. Mais je suis admiratif de ce qui a été réalisé après nous". D'ailleurs, président de l'association du club jusqu'en 2022, il continue d'encourager la Roca Team à chaque match.

Le programme du Final Four (en heures françaises)



- Vendredi :



(17h00) Olympiacos - Monaco

(20h00) FC Barcelone - Real Madrid



- Dimanche :



(16h00) Match pour la 3e place

(19h00) Finale