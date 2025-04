Euroligue: le Panathinaïkos et un grand Nunn éteignent Monaco

La Roca Team devra encore attendre: puni par l'arrière américain du Panathinaïkos Kendrick Nunn, qui a survolé la rencontre-phare de la 33e journée d'Euroligue jeudi (88-76), Monaco n'est toujours pas officiellement qualifié pour les play-offs de la compétition.

Il n'y avait rien à faire pour les Monégasques face à l'actuel meilleur marqueur de la compétition, en très grande forme. Meilleur joueur de la rencontre, Nunn, 37 points et 43 d'évaluation (record battu), a dominé son vis-à-vis Mike James (6 pts), à qui il a fallu 19 minutes pour inscrire ses premiers points.

Si avec 21 victoires, le Panathinaïkos est officiellement qualifié pour les play-offs, Monaco (20 victoires pour 13 défaites), devra attendre les autres résultats de la journée, et certainement remporter son dernier match de la phase régulière, à l'Astroballe contre l'Asvel, le 10 avril.

Après un bon début (11-6, 4e), les Monégasques ont commencé à se heurter au mur du Panathinaikos. Plus solides sur le plan défensif, les Grecs ont également été, à l'image de Konstantinos Mitoglou, adroits à longue distance. Ils ont ainsi inversé aisément la tendance du premier quart-temps, et pris une belle avance, après un panier à trois points de Jerian Grant (9 points, 18-27, 9e).

Avance confortable

Le joueur de Monaco Elie Okobo (à gauche) contre Kendrick Nunn du Panathinaïkos Athènes lors de la 33e journée de l'Euroligue le 3 avril 2025 à Monaco AFP

La passe ratée de Nick Calathes sur la dernière possession du premier quart-temps a été à l'image de celui-ci. Le +Pana+ et son maître à jouer, Kendrick Nunn (18 points à la pause), ont attendu la dernière seconde pour claquer un nouveau panier primé (21-32, 10e).

Devant plus de 400 supporters, les champions d'Europe ont poursuivi leur récital dans le deuxième quart, et pris 15 unités d'avance, avec Nunn (23-38, 13e), puis 17, avec Hernangomez (25-42, 15e).

Absents en défense et inefficaces en attaque, à l'image de Mike James (trois points marqués et une évaluation de 1 à la pause), les hommes de Vassilis Spanoulis ont coulé, avant de tenter de remonter à la surface. Et le panier d'Elie Okobo, accompagné d'une défense un peu plus rugueuse, a un peu adouci une première période monégasque indigne (41-49).

Après la pause, Monaco a poursuivi son +run+, jusqu'à revenir au contact après un panier d'Alpha Diallo, grâce à un joli 12-0 (48-49, 25e). Mais en face, un grand Nunn s'est chargé de tout. Sept points et une passe décisive plus tard, les Athéniens possédaient de nouveau une avance confortable (48-58, 27e).

Le dernier quart-temps a été très physique. Monaco, qui a enfin défendu au niveau requis, est revenu à -5 sur un panier primé d'Okobo (69-74, 37e). Mais cela n'a pas suffi. Il fallait faire plus et mieux pour espérer battre une équipe capable de garder son titre cette saison.