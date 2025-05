Euroligue: Monaco, sous pression face au Barça pour atteindre le Final Four

Monaco, défait deux fois la semaine dernière à Barcelone, doit battre les Catalans mardi dans le cinquième et ultime match des quarts de finale de l'Euroligue pour atteindre son objectif: le Final Four d'Abou Dhabi le 23 mai.

"Je répète toujours que le plus important est la régularité des résultats. Mais là, ce sont nos quatrièmes play-offs consécutifs (après Olympiakos, Tel-Aviv, Fenerbahçe, Ndlr), pour autant de matches 5. J'aurais préféré que ça se passe différemment", affirme Oleksiy Yefimov, le directeur général monégasque.

Architecte de l'équipe actuelle, il a beau sourire avec cette ultime confrontation contre Barcelone, au soir de la deuxième défaite consécutive en Catalogne (79-72, après 100-89) vendredi, mais il était très contrarié.

Car Monaco avait gaspillé deux balles de match. "On a surtout manqué notre chance dans le quatrième, retient l'entraîneur Vassilis Spanoulis. On n'a pas exécuté correctement nos plans et on a manqué des tirs cruciaux alors qu'on était devant."

La Roca Team jouera dans sa salle Gaston-Médecin, comme lors deux deux dernières saisons, avec une qualification contre Tel-Aviv (2023), une élimination contre Fenerbahçe (2024). "On s'est battu 34 journées pour cela et si, tout au long de ma carrière, on me dit: +Tu joueras systématiquement le cinquième match, qualificatif pour le Final Four à domicile+, je prends", insiste Spanoulis.

L'ailier américain de Monaco Jaron Blossomgame monte au dunk lors du match contre Barcelone en Euroligue, le le 2 mai 2025 à Barcelone AFP/Archives

Ce match est toutefois crucial et le président millionnaire russo-hongrois Aleksey Fedoricsev ne s'y est pas trompé. Même légèrement souffrant, il est venu lundi, masque de protection respiratoire sur le visage, voir ses joueurs et son staff pour signifier combien la victoire était essentielle pour le développement du club.

"Esprit clair" et "beaucoup de cœur"

"Il y a de la pression, c'est certain, résume Yefimov. Mais on sera capable de s'en accommoder. D'abord, la majorité des joueurs ont vécu les play-offs les années passées et connaissent cette tension. Daniel Theis possède aussi l'expérience. Et puis, Vassilis Spanoulis a toujours montré sa meilleure version dans ces matches quand il était joueur. Il sait comment mener une équipe dans ces circonstances."

"Il ne faut pas avoir peur de perdre, précise le nouvel entraîneur monégasque. Il n'y a pas de pression à avoir. C'est un match de basket, avec un plan à exécuter."

Les deux formations possédant un niveau assez proche, Spanoulis insiste sur la force mentale que ses joueurs devront garder. "Il ne faut jamais arrêter de se battre, toujours y croire, dit-il. Que l'on soit en avance ou non au score, tout peut se passer. Il ne faut jamais changer d'attitude. C'est ainsi que les bonnes choses arrivent."

Spanoulis attend donc de Mike James et des siens "un esprit clair" et "beaucoup de cœur" à donner sur le terrain, "pour jouer notre basketball".

Le meneur vedette de l'AS Monaco Mike James (balle en main) attaque l'arrière catalan Alex Abrines, le 2 mai 2025 à Barcelone, en Euroligue AFP/Archives

Le niveau du capitaine de la Roca Team sera d'ailleurs scruté. Lors du premier match (97-80), il avait été, avec Theis, essentiel. La rencontre suivante (92-79), c'étaient Alpha Diallo et Mam Jaiteh, "toujours avec Terry Tarpey en facteur X, et depuis le début de la série, Matthew Strazel très régulier", insiste Yefimov. "C'est donc un match pour tout Monaco, pas uniquement pour Mike", assène le dirigeant monégasque.

Confiant dans ses hommes, Yefimov conclut: "Le match se gagnera sur le combat et notre capacité à contrôler nos émotions (...) Nous qualifier sera un grand succès, mais pas question de fêter ça. Car nous avons ensuite beaucoup d'autres objectifs."