F1: au Qatar, McLaren veut se consoler avec le titre constructeurs

Quelques jours après avoir laissé échapper la couronne des pilotes, remportée à Las Vegas (Etats-Unis) par le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), McLaren tentera de se consoler ce week-end au Qatar en empochant le titre des constructeurs en F1 face à Ferrari.

L'équipe britannique, qui n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort et de ressasser les erreurs qui ont aidé "Mad Max" à décrocher un quatrième sacre consécutif samedi soir sur le Strip, va devoir serrer le jeu et regarder dans ses rétroviseurs.

"Après un week-end compliqué à Las Vegas, nous voilà au Qatar où les conditions de piste sont plus favorables à notre voiture donc on tentera de maximiser toutes les opportunités. Notre objectif reste très clair, gagner le championnat, mais la lutte est plus serrée que jamais donc chaque point comptera et nous ferons tout pour terminer le travail", a souligné Andrea Stella, le patron de l'écurie basée à Woking (Angleterre).

La Scuderia termine en effet la saison sur les chapeaux de roue et alors qu'une neuvième couronne des constructeurs, la première depuis 1998, semblait acquise à McLaren après le Grand Prix de Singapour fin septembre, l'écart a grandement diminué.

Ferrari n'a pas le droit à l'erreur

"Sur le papier, le tracé au Qatar ne met pas en valeur nos points forts. Nous avons réduit l'écart avec McLaren mais ce n'est pas le moment de faire des maths. La seule chose que nous pouvons faire, c'est tout réaliser parfaitement pour s'assurer que Charles (Leclerc) et Carlos (Sainz) puissent extraire le maximum de performance de la voiture", a estimé le patron français de la Scuderia, Frédéric Vasseur.

McLaren, en légère perte de vitesse, a ainsi vu son avantage fondre de 51 points lors des quatre dernières courses et ne possède plus que 24 longueurs d'avance sur les Ferrari alors que 60 points restent à distribuer dont 36 ce week-end au Lusail International Circuit (5,419 km), qui accueillera le sixième et dernier sprint de la saison.

Le pilote australien de McLaren Oscar Piastri (g.) discute avec son coéquipier britannique Lando Norris après la course Sprint sur le circuit d'Interlagos, à Sao Paulo, le 2 novembre 2024, à la veille du Grand Prix de F1 du Brésil AFP

"Nous devrions être plus solides ce week-end qu'à Las Vegas donc nous sommes très concentrés et prêts à donner notre maximum dans cette bataille pour la couronne des constructeurs", a expliqué Oscar Piastri.

L'an dernier, l'Australien avait remporté dans la fournaise son premier succès en F1 lors du sprint, avant de terminer deuxième du Grand Prix derrière Verstappen, alors que son équipier Lando Norris, avait terminé deux fois sur la troisième marche du podium.

Norris doit contenir Leclerc

Le Britannique, qui doit digérer son échec dans la course au titre des pilotes, ne pourra pas non plus se reposer sur ses lauriers pour s'assurer de la deuxième place car le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) est revenu à 21 longueurs. Même si ce matelas de points reste confortable à deux week-ends de la fin de la saison, le pilote McLaren n'aura pas le droit au relâchement.

"Nous savons très bien ce qui nous reste à faire lors des deux derniers week-ends donc l'objectif sera de ramener le plus de points possibles", a affirmé Norris.

Un autre enjeu animera le bas de tableau ce week-end puisque la lutte fait rage pour la sixième place au classement des constructeurs entre Haas (50 points), Alpine (49) et Racing Bulls (46).

Le pilote espagnol de Ferrari Carlos Sainz (g.) et son coéquipier monégasque Charles Leclerc posent sur le tapis rouge à leur arrivée pour la première mondiale du film "Gladiator II", à Londres, le 13 novembre 2024 AFP

Après son double podium inattendu sous le déluge au Brésil, l'écurie française était remontée du neuvième au sixième rang, mais sa concurrente américaine a repris son bien le week-end dernier à Las Vegas alors la petite soeur de Red Bull a réduit l'écart. L'enjeu peut paraître anodin, mais il ne l'est pas tant que ça puisqu'une place de mieux au championnat équivaut à près de 10 millions d'euros de gains supplémentaires.