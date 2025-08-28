F1: aux Pays-Bas, début d'un chassé-croisé au sommet ?

Les deux pilotes McLaren, Lando Norris (au premier plan) et Oscar Piastri (second plan), sur le podium du Grand Prix de Hongrie de F1 près de Budapest le 3 août 2025.

Après trois semaines de vacances, la Formule 1 reprend ce week-end aux Pays-Bas où l'Australien Oscar Piastri, en tête du championnat depuis avril, tachera de garder son rang face à son premier poursuivant et coéquipier chez McLaren Lando Norris.

Sur le circuit côtier de Zandvoort, théâtre de la 15e manche sur 24 de la saison, l'avantage semble être à Norris: vainqueur de trois des quatre derniers Grands Prix, le Britannique est aussi le dernier à s'être imposé sur les côtes de la mer du Nord, l'an dernier.

"Ce n'est pas parce que vous avez fait deux bonnes courses que vous allez en faire une troisième de la sorte", a toutefois tempéré le vice-champion en titre, jeudi devant la presse.

Norris, qui assure se sentir "bien" et "prêt" pour la dernière ligne droite de la saison, compte pour l'heure seulement neuf points de retard sur Piastri.

Avec 25 points à distribuer ce week-end, il peut mathématiquement repasser devant son équipier, seulement quatrième à Zandvoort l'an dernier.

Mais Piastri l'a mis en garde jeudi : "mes circuits qui étaient mes points faibles l'année dernière sont souvent devenus mes points forts".

Risque d'averses

Aux avant-postes depuis la première course de la saison, McLaren ne cesse d'écoeurer la concurrence et compte déjà onze victoires en GP sur 14 possibles - dont sept doublés.

Derrière, le reste du plateau se partage les miettes. Troisième du championnat relégué à 97 points de Piastri, le quadruple champion en titre Verstappen subit lui aussi la loi des McLaren.

Le pilote britannique de Ferrari Lewis Hamilton avant le départ du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone le 6 juillet 2025. AFP/Archives

Devant son armée "oranje" ce week-end, le Néerlandais espère tout de même renouer avec la victoire - pour l'honneur plus que pour la course au titre, qui semble promis à l'écurie "papaye".

La disette n'a que trop duré pour "Mad Max": vainqueur de seulement deux GP cette année, la dernière victoire du pilote Red Bull remonte à mai, en Emilie-Romagne (Italie).

"Ce sera tout de même une course difficile", anticipe-t-il déjà, lui qui a remporté trois des quatre éditions du GP des Pays-Bas depuis son retour au calendrier en 2021.

"Je ne pense pas que ce sera notre meilleur circuit, a-t-il encore dit jeudi, "mais il se peut aussi que les conditions météo viennent perturber les choses". En effet, des averses sont attendues durant le weekend - des conditions dans lesquelles le Néerlandais excelle.

Hamilton "déterminé" et "motivé"

Les vacances auront certainement fait du bien à Lewis Hamilton, que le paddock de F1 a quitté début août en pleine crise de confiance chez Ferrari.

Lors du dernier GP, le Britannique a eu des mots très durs envers lui-même après avoir manqué ses qualifications en Hongrie: "je suis complètement inutile", avait-il lancé, abattu. Il avait ensuite terminé le GP à une lointaine 12e place.

Après avoir "complètement déconnecté" pendant la trêve estivale, le champion anglais est arrivé aux Pays-Bas "déterminé et motivé".

"Il y a eu tellement de pression pendant cette première moitié de saison, ça n'a pas été très agréable, mais il faut se rappeler qu'on aime ce que l'on fait", a-t-il dit jeudi.

Deuxième au championnat constructeurs talonnée par Mercedes, Ferrari arrive sur la côte néerlandaise avec "l'envie de maintenir la dynamique positive des dernières courses, où [elle a été] davantage compétitive", a assuré le patron des "rouges" Frédéric Vasseur.

Max Verstappen (Red Bull) lors des essais du Grand Prix de Hongrie, le 1er août 2025 près de Budapest. AFP/Archives

"Ce week-end, les qualifications seront particulièrement cruciales étant donné la difficulté de dépasser sur ce circuit", a encore rappelé le Français.

L'étroit circuit de Zandvoort est en effet un défi pour les pilotes et les dépassements peuvent y être plus difficiles qu'ailleurs.

"C'est un tracé très +old school+, avec des virages serrés mais rapides, et ses virages inclinés le rendent unique et assez palpitant", décrit le Français Pierre Gasly.

Aux Pays-Bas, le pilote Alpine sera à l'affût d'un bon coup sous la pluie comme en 2023, quand il s'est offert à Zandvoort son premier podium avec l'équipe.

Une performance qui serait de nouveau la bienvenue pour l'écurie franco-britannique: incapable de véritablement se mêler à la bagarre, elle est pour l'heure dernière au général chez les constructeurs.