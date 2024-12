F1: baisser de rideau riche en événements à Abou Dhabi

Bagarre pour le titre constructeurs entre McLaren et Ferrari, dernière de Lewis Hamilton avec Mercedes, les frères Leclerc coéquipiers le temps d'une séance d'essais: le dernier Grand Prix de F1 de la saison ce week-end à Abou Dhabi s'annonce riche en événements.

Si le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a tué le suspense il y a deux semaines à Las Vegas (Etats-Unis), où il a décroché un quatrième sacre mondial consécutif, il y aura encore des enjeux sportifs pour ce 24e et dernier Grand Prix de l'année sur le circuit de Yas Marina.

La couronne des constructeurs n'a pas encore trouvé preneur mais va de toute façon récompenser une écurie qui l'attend depuis longtemps.

Charles Leclerc le 5 décembre avant le Grand Prix D'Abou Dhabi où il tentera de remporter la deuxième place du championnat du monde AFP

La Britannique McLaren, qui court après depuis 1998, aborde le week-end en position de force avec 21 longueurs d'avance sur sa rivale italienne Ferrari, qui ne l'a plus décrochée depuis 2008, une éternité pour la mythique Scuderia.

Avec au maximum 44 points à inscrire, Ferrari n'aura pas le droit à l'erreur et est quasiment condamnée à décrocher un doublé, tout en espérant une défaillance de McLaren, qui a fait preuve d'une extrême régularité en manquant le Top 5 seulement à trois reprises cette saison.

"C'est encore jouable"

"C'est encore jouable, après on ne va pas se mentir je pense qu'il va nous falloir un petit peu de réussite pour le gagner. Il faut qu'on fasse un très bon boulot et il faut que McLaren soit un petit peu plus en difficulté. J'y crois encore clairement et ce sera très difficile, mais ça reste réaliste", a déclaré à l'AFP Charles Leclerc jeudi.

Le Monégasque pourrait aussi chiper la deuxième place au classement des pilotes à Lando Norris en cas de bonne performance, un autre objectif dans l'objectif.

"C'est un résultat qui arrivera naturellement si on arrive à cocher le premier objectif. Si je gagne dimanche, déjà ça m'aidera à me rapprocher très près de cette deuxième place donc il faut juste que j'essaie de faire le meilleur boulot possible", a-t-il ajouté.

L'autre événement du week-end sera la dernière course dans une monoplace Mercedes du Britannique Lewis Hamilton, qui a remporté six de ses sept titres mondiaux au cours des douze saisons passées au sein de l'écurie allemande.

"Ca a été un sacré voyage, on n'aurait jamais pu imaginer ce qui allait arriver: six titres mondiaux des pilotes, huit chez les constructeurs, 84 victoires, 153 podiums... Beaucoup de hauts et quelques bas qu'on a su surmonter. Mais ce ne sont pas que de chiffres, c'est un héritage, une histoire qui a permis d'augmenter la diversité dans notre sport", a estimé Toto Wolff, le patron de Mercedes.

"C'est difficile de décrire ce que je ressens actuellement. Ce n'est pas la meilleure sensation que j'ai eue évidemment mais je suis surtout fier de ce que nous avons réalisé ensemble, je me sens si fier et reconnaissant envers cette équipe", a souligné Hamilton.

Les frères Leclerc dans l'histoire

Un événement historique est aussi prévu vendredi lors de la première séance d'essais libres puisque Ferrari a décidé de confier la voiture de l'Espagnol Carlos Sainz au rookie Arthur Leclerc. Il sera donc le coéquipier de son grand frère Charles, une grande première dans l'histoire de la F1.

"Pouvoir rouler avec lui, c'est quelque chose de vraiment spécial. J'ai toute la famille qui viendra ici donc ça rendra le moment encore plus spécial et unique, ensemble dans la même équipe. Et en plus, c'est chez Ferrari donc c'est exceptionnel", a affirmé Leclerc à l'AFP.

Du côté d'Alpine, le week-end à Abou Dhabi sera aussi important avec l'objectif de conserver la sixième place au championnat des constructeurs, reprise dimanche dernier à l'écurie Haas grâce à la belle cinquième place du Français Pierre Gasly au Qatar.

Le Français Pierre Gasly avait remporté la cinquième place au Grand Prix précédent, au Qatar AFP

Quelques jours après avoir évincé l'autre pilote français, Esteban Ocon, Alpine confiera sa seconde monoplace au rookie australien Jack Doohan qui sera dans le second baquet de l'écurie franco-britannique pour préparer la saison 2025 où il sera titulaire. "Je me sens bien préparé" a-t-il déclaré. Tant mieux car il va devoir gérer une sacrée pression !