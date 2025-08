F1: Charles Leclerc partira en pole position du GP de Hongrie, devant les McLaren

Le Monégasque Charles Leclerc partira dimanche en tête du Grand Prix de Hongrie, 14e rendez-vous sur 24 de la saison, offrant à Ferrari sa première pole position de l'année en GP au nez et à la barbe des McLaren.

Le pilote Ferrari a devancé le leader du championnat Oscar Piastri (McLaren) de seulement 29/1000 de seconde samedi lors des qualifications. Derrière, l'autre McLaren, celle de Lando Norris, s'élancera de la deuxième ligne à côté de George Russell, quatrième au volant de sa Mercedes.

"Je suis sans voix", a réagi Leclerc quelques instants après avoir signé "l'une des meilleures pole positions" de sa carrière "car elle est tellement inattendue!".

Et pour cause: depuis le début du weekend, les McLaren font figures de favorites sur le tracé du Hungaroring, près de Budapest. Le public attendait donc logiquement de voir les deux monoplaces papayes se disputer la pole, tenant à bonne distance le reste de la concurrence.

"Le vent a beaucoup changé, cela semble pathétique de blâmer le vent, mais il a tourné, difficile donc de juger dans ces conditions", a expliqué Piastri.

Ces qualifications étaient particulièrement importantes car le tracé du Hungaroring est étroit et les dépassements y sont logiquement plus difficiles. La qualité des départs sera donc cruciale au coup d'envoi de la course donné dimanche à 15h00.

La troisième ligne de ce dernier rendez-vous avant les vacances sera 100% verte, avec les deux Aston Martin, celles du vétéran espagnol de 44 ans Fernando Alonso et du Canadien Lance Stroll, dans le coup ce week-end.

Le quadruple champion en titre Max Verstappen, qui a confirmé jeudi rester chez Red Bull après des semaines de rumeurs l'envoyant chez Mercedes, ne sera que 8e au départ de son 200e GP avec l'écurie autrichienne. En Hongrie, le Néerlandais signe sa plus mauvaise performance de la saison en qualifications.

Même déception pour Lewis Hamilton, qui s'est imposé à huit reprises sur le Hungaroring et y compte neuf pole positions mais qui ne s'élancera que 12e, derrière le jeune britannique Oliver Bearman, 11e pour son premier week-end de F1 en Hongrie.

Autre pilote qui apprivoise encore le circuit hongrois dans l'élite, le Français Isack Hadjar (Racing Bulls) s'est qualifié 10e, loin devant ses expérimentés compatriotes Pierre Gasly (Alpine) et Esteban Ocon (Haas), respectivement 17e et 18e.

Au classement général, Piastri est en tête avec seulement 16 points d'avance sur Norris. Depuis le début de l'année, les deux pilotes McLaren se livrent un duel de haute volée au volant d'une monoplace supérieure à toutes ses concurrentes.