F1: Christian Horner remplacé par Laurent Mekies à la tête de l'écurie Red Bull

Le Britannique Christian Horner a été remplacé par le Français Laurent Mekies à la tête de l'écurie de Formule 1 Red Bull, a annoncé cette dernière mercredi, mettant fin à vingt ans de collaboration.

Christian Horner, 51 ans, avait rejoint Red Bull en 2005 comme directeur d'écurie, menant l'équipe à six titres mondiaux chez les constructeurs et à huit pour les pilotes, quatre pour Sebastian Vettel et autant pour Max Verstappen. Il avait fait l'objet en 2024 d'une enquête interne, mais finalement blanchi, après des accusations de harcèlement sexuel formulées par une employée de l'équipe.

"Red Bull a déchargé Christian Horner de ses fonctions opérationnelles à compter d'aujourd'hui (mercredi 9 juillet 2025) et a nommé Laurent Mekies au poste de PDG de Red Bull Racing", a indiqué Red Bull dans un communiqué.

Cette décision intervient après des mois de baisse de performance de l'équipe, battue par McLaren l'an passé au classement des constructeurs, et de conflits internes en raison notamment des accusations visant Horner et de sa relation avec Verstappen et son père.

Ces derniers mois ont aussi vu l'ingénieur historique de Red Bull, Adrian Newey, architecte des voitures championnes du monde, partir pour la concurrence, en l'occurrence chez Aston Martin.

"Avec effet immédiat, Laurent Mekies va prendre les fonctions de directeur de Red Bull Racing", a également communiqué l'écurie Racing Bulls, équipe de la galaxie Red Bull que dirigeait le Français. Il sera remplacé par Alan Permane.

Le Français Laurent Mekies, nouveau directeur de Red Bull, lors des essais du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, le 23 mai 2025 AFP

Ancien directeur sportif de Ferrari, Mekies aura pour mission de rattraper le retard sur McLaren, nouvelle équipe à battre en Formule 1.

Il lui faudra aussi convaincre Verstappen de rester au sein de l'écurie, alors qu'il est convoité par Mercedes.

Avec deux victoires seulement en douze Grands Prix, Red Bull n'est que 4e au championnat du monde des constructeurs et Verstappen n'est que 3e derrière les McLaren d'Oscar Piastri et de Lando Norris.