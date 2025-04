F1: coup double pour Piastri en Arabie saoudite

Coup double pour Oscar Piastri en Arabie saoudite ! L'Australien a remporté sa troisième victoire de la saison sur le circuit urbain de Jeddah au volant de sa McLaren et s'est emparé de la tête du championnat du monde de Formule 1.

Après l'avoir emporté en Chine fin mars et à Bahreïn dimanche dernier, le natif de Melbourne a récidivé dimanche au bord de la Mer Rouge en prenant le meilleur sur le quadruple champion du monde Max Verstappen (Red Bull).

Le Néerlandais, qui avait arraché la pole position avec maestria samedi pour seulement dix millièmes de seconde, s'est cette fois mis à la faute et a été sanctionné.

Auteur d'un très bon départ, Piastri a pris la tête au bout de la première ligne droite et a fermé la porte à Verstappen, qui a dû couper le virage et a écopé de cinq secondes de pénalité.

Preuve de sa maturité, l'Australien de 24 ans a fait une Verstappen à Verstappen ! Il a en effet réalisé une manoeuvre que le Néerlandais a l'habitude d'infliger à ses adversaires!

Piastri, qui possède désormais dix longueurs d'avance sur son coéquipier britannique Lando Norris -quatrième dimanche après être parti seulement dixième en raison de son accident en qualifications samedi- s'affirme désormais comme un candidat très sérieux au titre.

"Je suis très très heureux, ça a été une course difficile. Ca a été un peu compliqué au début, au premier virage et ensuite pour suivre Max (Verstappen). C'était globalement bien mais il nous manque encore un peu de performance", a estimé Piastri.

Norris, perdant du week-end

L'Australien Oscar Piastri (McLaren, à droite) double le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) lors du Grand Prix d'Arabie saoudite sur le circuit de Jeddah le 20 avril 2025. AFP

Verstappen a, en revanche, eu du mal à digérer la sanction infligée par les commissaires, refusant de commenter ce duel à chaud. "Je veux remercier les fans pour le soutien, c'était un super week-end, c'est un circuit que j'adore. Le reste (la pénalité infligée par les commissaires) n'est pas de mon ressort", a déclaré le quadruple champion du monde, visiblement amer.

Même s'il a effectué une belle remontée, Norris est le grand perdant du week-end après avoir envoyé sa voiture dans le mur samedi en début de Q3, la troisième partie des qualifications.

"Je pense que c'est le mieux que je pouvais faire. C'est une bonne course, je termine à neuf secondes du vainqueur car j'avais le rythme pour gagner. J'aurais aimé être aux avant-postes, mais quand on fait une erreur, on le paie cher. Il faut que je travaille sur moi. J'ai vraiment besoin d'une pause, tout le monde dans l'équipe en a besoin", a déclaré Norris au micro de Canal+.

Après cinq courses en six semaines, les pilotes et les écuries vont avoir un peu de répit avant de reprendre la piste à Miami dans 12 jours.

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) lors du Grand Prix d'Arabie saoudite sur le circuit de Jeddah le 20 avril 2025. AFP

Ferrari peut en revanche avoir le sourire avec le premier podium de la saison en Grand Prix décroché par Charles Leclerc. Parti en quatrième position, il a effectué une superbe course dimanche pour prendre le meilleur sur le Britannique George Russell (Mercedes) avant de bien résister à Norris en fin de course.

Gasly malchanceux, Hadjar efficace

"Je ne m'attendais vraiment pas à finir sur le podium. On a vraiment tout maximisé ce week-end. J'étais heureux de mon tour de qualification hier (samedi) et je suis très heureux de ma course. Il faut qu'on arrive à améliorer encore un peu la voiture", a estimé le Monégasque sur Canal+.

Côté français, Alpine et Pierre Gasly ont joué de malchance puisque le Normand a été percuté par le Japonais Yuki Tsunoda (Red Bull) lors du premier tour et les deux hommes ont été contraints à l'abandon.

Le rookie Isack Hadjar (Racing Bulls) a lui réalisé une superbe prestation. Parti au 14e rang, il a terminé dixième. En fin de course il a fondu sur les deux Williams de Carlos Sainz et d'Alexander Albon. Mais l'Espagnol est resté à moins d'une seconde devant son coéquipier thaïlandais pour lui permettre d'avoir le DRS et de résister aux assauts du Parisien.

Le troisième Français de la grille, Esteban Ocon, a terminé 14e après s'être élancé en 19e position.