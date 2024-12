F1: décrocher le titre constructeurs sera "difficile mais ça reste réaliste" dit Leclerc à l'AFP

"Ce sera très difficile mais ça reste réaliste": Charles Leclerc a confié à l'AFP qu'il croyait encore que Ferrari pouvait décrocher le titre mondial des constructeurs malgré l'avance de 21 points dont dispose McLaren, jeudi avant le Grand Prix d'Abou Dhabi de Formule 1.

"On a fait une saison très solide car clairement McLaren a eu une meilleure voiture que nous tout au long de l'année donc dans l'ensemble je suis très satisfait", a par ailleurs jugé le Monégasque.

QUESTION: Est-ce que vous pensez pouvoir décrocher le titre constructeurs ?

REPONSE: "C'est encore jouable. Après, on ne va pas se mentir, il va nous falloir un peu de réussite. Il faut qu'on fasse un très bon boulot et il faut que McLaren soit un peu plus en difficulté. On ne peut pas savoir ce que McLaren fera, mais par contre on peut essayer de contrôler ce qu'on va faire et on va essayer de tout donner pour essayer de gagner ce championnat et de finir 1er (des constructeurs) et 2e (des pilotes). J'y crois encore, ce sera très difficile mais ça reste réaliste."

Q: La deuxième place du championnat des pilotes est-elle un objectif pour vous ?

R: Pas forcément mais c'est un résultat qui arrivera naturellement si on arrive à cocher le premier objectif. Si je gagne dimanche, ça m'aidera à me rapprocher très près de cette deuxième place donc je dois essayer de faire le meilleur boulot possible."

Q: Comment jugez-vous votre saison ?

La Ferrari de Charles Leclerc - ici sur le circuit d'Interlagos au Brésil le 1er novembre - n'a pas toujours été la meilleure voiture du plateau cette saison, mais la Scuderia en a tiré le meilleur parti, estime le pilote monégasque. AFP

R: "On a fait une saison très solide car clairement McLaren a eu une meilleure voiture que nous tout au long de l'année donc dans l'ensemble je suis très satisfait. Dans les moments difficiles, on a réussi à ramener des points importants même si la performance n'était pas forcément là et c'est grâce à ça qu'on est aujourd'hui à la lutte pour le championnat constructeurs. Il faut qu'on soit fiers quoi qu'il arrive."

Q: Pensez-vous que Ferrari est sur une pente ascendante ?

R: "Ah oui je le crois à 200%. S'il y a une équipe qui va devenir championne du monde dans les prochaines années, je pense vraiment que c'est Ferrari. On est dans la meilleure disposition possible et encore une fois c'est grâce à Fred (Frédéric Vasseur, le patron de la Scuderia ndlr), grâce aux personnes qui sont dans l'équipe et celles qui sont en train de la rejoindre et la renforcer."

Q: Pensez-vous pouvoir vous battre pour le titre pilotes l'année prochaine ?

R: "Je me sens prêt. Je serais extrêmement content d'avoir la voiture pour faire ça. Je pense qu'on travaille extrêmement bien donc je suis confiant qu'on sera dans une meilleure position. Après, ça reste un sport relatif, on ne sait pas forcément ce que Red Bull ou McLaren auront comme voiture l'année prochaine donc c'est difficile de juger."

Q: Qu'est-ce que Frédéric Vasseur a apporté à l'équipe depuis deux ans ?

R: "Il a apporté énormément. Fred a amené sa mentalité et ça dans une équipe comme Ferrari, c'est vraiment pas facile. Fred a un sang-froid exceptionnel et je pense que c'était vraiment la chose n°1 qu'il fallait changer chez Ferrari. Il ne se laisse pas perturber par tout ce qu'il y a autour de l'équipe et ça nous aide énormément aujourd'hui."

Q: Avez-vous hâte de travailler avec Lewis Hamilton ?

R: "Bien sûr, avec Lewis ça va être fou parce que c'est un pilote qui est extrêmement talentueux. C'est le pilote qui a eu le plus de succès en Formule 1 et donc pour moi de pouvoir me mesurer à lui dans la même voiture, ce sera un super challenge. J'ai hâte d'apprendre de Lewis mais aussi de pouvoir montrer ce que je sais faire à côté de lui."

Q: Vendredi vous allez rouler en essais libres avec votre frère. Comment le vivez-vous ?

R: "C'est fou, ça a toujours été un rêve bien sûr pour nous et aussi pour mon père. Toute la famille viendra, donc ça rendra le moment encore plus spécial et unique, ensemble dans la même équipe. Et en plus, c'est chez Ferrari donc c'est exceptionnel. Quand on avait 10 ans on jouait à la console l'un contre l'autre en prenant Ferrari, mais cette fois, ce sera en vrai donc c'est cool."

Propos recueillis par Nicolas BLASQUEZ