F1: dernier rendez-vous et ultimes enjeux à Abou Dhabi

Les titres mondiaux verrouillés par Max Verstappen et Red Bull, la saison de F1 qui se termine dimanche à Abou Dhabi compte encore quelques minces enjeux: qui de Mercedes ou Ferrari finira vice-champion? McLaren tiendra-t-elle Aston Martin à distance pour la 4e place? Le Français Théo Pourchaire remportera-t-il son premier titre en Formule 2?

. Ferrari ou Mercedes derrière Red Bull?

Loin derrière Red Bull, qui continue son cavalier seul grâce à un Verstappen souverain, la lutte pour la deuxième place chez les écuries se jouera dimanche entre l'octuple championne du monde Mercedes et la vice-championne en titre Ferrari.

Les "Flèches d'argent" (392 points) comptent quatre points d'avance sur les SF23 de la Scuderia (388). Mais avec 44 points à distribuer avant l'ultime rendez-vous de la saison, la marge est très faible.

Et l'avantage semble être du côté de Ferrari puisque, depuis les améliorations apportées début septembre, l'écurie au cheval cabré supplante régulièrement Mercedes, en marquant en moyenne 23,4 points par week-end, contre 17,1 pour sa rivale.

"Ils ont montré une bonne forme ces derniers temps, mais nous savons que nous n'avons pas maximisé nos performances lors des dernières courses", a rétorqué le patron de Mercedes, Toto Wolff.

De gauche à droite, les patrons des écuries Williams, James Vowles, Mercedes, Toto Wolff, Ferrari, Frederic Vasseur, et McLaren, Zak Brown, lors d'une conférence de presse le 16 novembre 2023 en marge du GP de Las Vegas (Etats-Unis) AFP/Archives

De l'autre côté, si son homologue Frédéric Vasseur s'est félicité des performances enregistrées à Las Vegas le week-end dernier (Charles Leclerc 2e, Carlos Sainz 6e), le Français tempère: "nous connaissons bien notre voiture et nous savons qu'elle ne sera pas aussi compétitive à Abou Dhabi qu'à Las Vegas (...). Le moindre détail peut faire la différence et chaque point compte".

. McLaren contre Aston Martin

Une autre bataille, cette fois pour la 4e place du championnat constructeurs, sera à surveiller sur la tracé de Yas Marina, au crépuscule d'une course en grande partie nocturne.

McLaren (284 points) tâchera en effet de conserver son rang face à Aston Martin (273), une position acquise au prix d'une incroyable remontée depuis le GP de Grande-Bretagne en août.

C'est bien simple: depuis la manche anglaise, la progression de McLaren est diamétralement opposée à celle d'Aston Martin, bien plus performante en début de saison.

Formule 1: Grand Prix d'Abou Dhabi AFP

A la faveur d'améliorations apportées sur la MCL60, McLaren, en grande difficulté en début d'année, est revenue aux avant-postes à mi-saison quand Aston Martin, elle, a commencé à marquer le pas.

"On a connu une saison en dents de scie. Et regardez d'où nous sommes partis et où nous en sommes, c'est le résultat du travail acharné de beaucoup de gens", a salué le Britannique de chez McLaren, Lando Norris.

Sur les neuf premières manches de l'année, l'équipe installée à Woking (Angleterre) n'avait marqué que 29 points, quand Aston Martin en avait déjà inscrit 175.

L'enjeu pour cette 4e place est de taille puisque le classement final de la saison détermine la part des revenus de la F1 reversée aux écuries: mieux elles sont classées, plus leurs primes sont élevées.

. Premier sacre en vue pour Pourchaire en F2

Le championnat de Formule 2, antichambre de la F1, connaîtra également son épilogue ce week-end à Abou Dhabi.

En tête du championnat, le Français Théo Pourchaire a pris une sérieuse option pour le titre en Italie début septembre, théâtre de l'avant-dernière manche de la saison, d'où il est reparti avec 25 unités d'avance sur son dauphin danois Frederik Vesti.

A la veille du dernier rendez-vous de l'année disputé en marge du GP de F1, 39 points restent à distribuer. Pourchaire pourrait empocher son premier titre de F2 dès samedi, à l'issue de la course sprint.

Le pilote français de Formule 2 Théo Pourchaire sur le podium d'un GP, le 2 avril 2023 à Melbourne AFP/Archives

Le Japonais Ayumu Iwasa est encore mathématiquement en course pour le titre mais, à 39 points du Français, ses chances sont minimes.

Comme beaucoup de pilotes de F2, Pourchaire, Vesti et consorts prendront le volant d'une F1 vendredi lors des premiers essais en lieu et place des titulaires: le règlement exige des écuries de F1 de donner le volant à leurs jeunes pilotes au moins deux fois dans la saison, dans le cadre de la première séance d'essais uniquement

Toutefois, même s'il est titré ce week-end en F2, le Grassois de 20 ans, membre de la Team Alfa Roméo, sait déjà que la F1 lui gardera ses portes fermées l'an prochain, faute de places disponibles.