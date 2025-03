F1: en Chine, McLaren signe un doublé avec Piastri devant Norris

Coup double pour McLaren: Oscar Piastri a remporté dimanche le Grand Prix de Chine en Formule 1 devant son coéquipier, le leader au championnat Lando Norris, alors que les pilotes Ferrari Charles Leclerc et Lewis Hamilton, arrivés 5e et 6e, ont été disqualifiés après l'arrivée.

McLaren a parfaitement joué sa partition sur le tracé de Shanghai et devant des tribunes bien remplies: parti en pole position, Piastri s'est montré impérial de bout en bout pour signer en Chine son troisième succès dans l’élite.

"Cela a été un week-end incroyable, la voiture a été très performante", a réagi le vainqueur à l'arrivée. Jamais l'Australien, au sang-froid hors pair, n'a semblé inquiété par le reste du peloton.

"Oscar a bien piloté, il méritait la victoire", a salué son coéquipier britannique Norris, victorieux le weekend dernier en Australie pour la manche inaugurale de la saison. "Je suis content de cette deuxième place, ce sont de bons points pour moi et d'excellents points pour l'équipe avec un doublé".

Sur une piste qui détériore beaucoup les pneus, les McLaren faisaient encore figure de favorites pour cette deuxième manche de la saison.

Elles terminent devant un autre Britannique, George Russell (Mercedes) 3e comme en Australie, tandis que le tenant du titre Max Verstappen (Red Bull) a échoué au pied du podium.

Jamais le Néerlandais, 4e sur la grille de départ, ne s'est mêlé à la bataille pour le podium. Il s'est plaint du manque de rythme de sa Red Bull durant une bonne partie du weekend mais a toutefois semblé avoir retrouvé de la cadence en deuxième partie de course.

Leclerc et Hamilton disqualifiés

Les pilotes Ferrari Lewis Hamilton (à droite) et Charles Leclerc (à gauche) qui ont été disqualifiés après l'arrivée du Grand Prix de Chine de Formule 1 sur le circuit de Shanghai le 23 mars 2025. AFP

Initialement classés 5e et 6e, les pilotes Ferrari Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont été disqualifiés. Le premier pour poids de sa monoplace inférieur au minimum (800 kilos) et le second car la planche placée sous sa voiture n'avait plus l'épaisseur minimum. Tous deux, et Ferrari, perdent donc les points marqués dimanche.

Le Français Esteban Ocon termine après ces déclassements à une excellente 5e place et récolte ses premiers points au championnat avec Haas, qu'il a rejoint en début de saison.

"Sacré retournement de situation ces derniers jours !", a savouré le Normand. "A Melbourne (théâtre du GP d'Australie, NDLR), nous étions bons derniers (...) mais nous avons eu beaucoup de réunions, de combats, d'honnêteté entre tout le monde, nous savions qu'il y avait plus de potentiel à débloquer", a-t-il encore dit. Son coéquipier Oliver Bearman s'est classé 8e, lui aussi dans les points.

Le pilotte de Formule 1 Esteban Ocon (Haas) lors du Grand Prix de Chine sur le circuit de Shanghai le 23 mars 2025. AFP

Pour les autres Français, Pierre Gasly (Alpine), initialement 11e, a été lui aussi disqualifié après l'arrivée pour voiture inférieure au poids minimum. Isack Hadjar (Racing Bulls) qui avait franchi la ligne d'arrivée 14e pour son deuxième weekend dans l'élite, se retrouve finalement classé 11e à la porte des points.

La disette pour Alpine

Au championnat des pilotes, Norris compte 44 points, soit huit points de plus que Verstappen, toujours deuxième avec 36 points. Le pilote Red Bull est talonné par Russell et Piastri, les trois se tenant en deux points seulement.

Chez les constructeurs, si McLaren mène le classement général, Alpine pointe pour l'heure à la dixième et dernière position. L'équipe franco-britannique - dont le deuxième pilote Jack Doohan s'est classé 13e en Chine - espère débloquer son compteur de points début avril au Japon.

En marge de cette deuxième manche de la saison, les pilotes ont observé une minute de silence en hommage à Eddie Jordan, ancien propriétaire d'écurie, décédé jeudi à l'âge de 76 ans.

Eddie Jordan avait créé l'écurie de F1 Jordan en 1991 et avait eu parmi ses premiers pilotes le débutant Michael Schumacher, future légende du sport, lors du Grand Prix de Belgique 1991. L'écurie a participé à 250 Grands Prix jusqu'à sa vente fin 2005.

Ce week-end, Aston Martin, lointaine héritière de Jordan, a arboré une monoplace flanquée du nom d'Eddie Jordan, surmonté d'un trèfle en hommage à sa nationalité irlandaise.