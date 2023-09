F1: Ferrari marque son territoire à Singapour, loin devant Verstappen et Red Bull

Les Ferrari de Carlos Sainz et de Charles Leclerc ont marqué leur territoire vendredi en réalisant les meilleurs temps des deux premières séances d'essais du Grand Prix de Singapour de Formule 1, devant des Red Bull à la traîne sur le tracé urbain de Marina Bay.

Dans la fournaise singapourienne mettant à rude épreuve le physique des pilotes, Sainz a devancé dans la soirée Charles Leclerc, auteur du meilleur temps de la première séance disputée plus tôt, pour seulement 18/1000e.

"Il ne faut pas s'emballer car je pense que nos concurrents n'ont pas encore montré leur vrai rythme", a toutefois tempéré Leclerc.

Loin derrière les hommes forts de la journée, le solide leader au championnat du monde Max Verstappen (Red Bull) a terminé 8e de la deuxième séance, la seule du week-end représentative des qualifications et de la course car courue de nuit.

Son coéquipier mexicain Sergio Pérez, vainqueur de la course l'an dernier, n'était que 7e vendredi soir.

"Nous avons essayé plusieurs choses différentes en FP2 (la deuxième séance, ndlr), certaines ont fonctionné, d'autres non", a expliqué le Néerlandais, double champion en titre.

La Ferrari du Monégasque Charles Leclerc lors des essais du GP de Singapour, le 15 septembre 2023 AFP

Et de poursuivre: "nous n'avons jamais vraiment réussi à mettre la voiture au point aujourd'hui, j'ai eu du mal avec l'équilibre en particulier, donc il y a pas mal de choses à revoir avec l'équipe".

La veille, Verstappen, en quête d'une onzième victoire consécutive en F1 - sa première à Singapour - avait reconnu que la RB19 risquait de ne pas être "aussi compétitive que sur d'autres circuits".

Hamilton savoure

Depuis le début de la saison, Red Bull s'est imposé sur chacune des 14 manches, récupérant au passage le record de victoires consécutives pour une écurie détenu depuis 1988 par McLaren (12).

La Mercedes du Britannique Lewis Hamilton lors des essais du GP de Singapour, le 15 septembre 2023 AFP

Dimanche, Red Bull (583 points au général) a une première chance de s'offrir un second sacre d'affilée au championnat du monde des constructeurs. Mais pour y parvenir, il faudra que ses pilotes terminent aux deux premières places du GP.

Dans le même temps, si Mercedes, deuxième du championnat (273 points), ne marque aucun point (ou un seul si Red Bull récupère également le point du meilleur temps), l'équipe sera alors déclarée championne pour la sixième fois de son histoire.

Pour l'heure, les célèbres "Flèches d’argent" - devenues noires cette saison - sont en bonne position pour retarder le titre de Red Bull puisque vendredi soir, ses pilotes britanniques George Russell et Lewis Hamilton étaient respectivement 3e et 5e sur la feuille des temps.

Sur un circuit raccourci et modifié à cause de travaux, passant de 23 à 19 virages avec une ligne droite plus longue, Hamilton a savouré: "j'aime plus que tout piloter sur ce tracé. Le nouveau revêtement de la piste est superbe et rend le circuit encore plus agréable à conduire".

Des lézards en piste

Le GP de Singapour est disputé en nocturne, afin de maximiser le nombre de téléspectateurs européens en raison du décalage horaire, mais aussi pour limiter les effets de la chaleur tropicale sur les pilotes.

L'Alpine du Français Esteban Ocon lors des essais du GP de Singapour, le 15 septembre 2023 AFP

Contrairement à la première séance perturbée par la présence de lézards sur la piste au crépuscule, la deuxième session n'a connu aucune perturbation.

Si ce n'est pour le Thaïlandais Alexander Albon, très performant cette saison au volant de sa modeste Williams, mais qui n'a couru que cinq tours lors de la deuxième séance.

La faute à un "potentiel problème moteur", a indiqué son équipe. Il termine donc logiquement dernier chrono de la journée.

Au volant de leur Alpine, les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly ont pris les 13e et 18e chronos dans la soirée.

Le Néo-Zélandais Liam Lawson, 12e temps vendredi, continue d'impressionner à l'aube de son troisième GP en F1, terminant devant son coéquipier japonais chez AlphaTauri, Yuki Tsunoda, 16e.

Le jeune pilote de 21 ans a été appelé fin août pour remplacer au pied levé l'Australien Daniel Ricciardo, victime d'une fracture de la main lors des essais du GP des Pays-Bas.

Ricciardo a d'ailleurs profité de sa convalescence pour s'installer dans le muré des stands de son équipe vendredi, sous les acclamations du public.