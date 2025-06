F1: George Russell (Mercedes) partira en pole position du GP du Canada

George Russell (Mercedes) s'élancera dimanche en pole position du Grand Prix du Canada de Formule 1 après avoir réalisé le meilleur temps des qualifications samedi sur le circuit Gilles-Villeneuve à Montréal.

Le Britannique, qui était déjà parti en tête la saison dernière au Canada, a devancé le quadruple champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et le leader australien du championnat Oscar Piastri (McLaren).

Deux semaines après l'accrochage entre Russell et Verstappen à Barcelone, le départ de la course et notamment la bagarre au premier virage s'annonce palpitante entre les deux hommes, surtout avec l'épée de Damoclès que +Mad Max+, sous la menace d'une suspension en cas de nouvelle manoeuvre dangereuse, a au-dessus de la tête.

"C'est incroyable d'avoir réalisé cela, surtout devant ce fantastique public. C'est probablement l'un des tours les plus excitants de ma vie ! Dans ce dernier tour, j'allais de plus en plus vite donc je suis vraiment très très heureux", a déclaré Russell.

Le rookie italien Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a décroché une belle quatrième place, devant le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Ferrari) et le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin).

Le Britannique Lando Norris (McLaren), deuxième au championnat à dix longueurs de son coéquipier, s'est manqué en Q3 et ne partira qu'au septième rang, son deuxième plus mauvais résultat de la saison en qualifications.

Le Top 10 est complété par le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), le rookie français Isack Hadjar (Racing Bulls) et le Thaïlandais Alexander Albon (Williams).

Le jeune Parisien devrait toutefois écoper de trois places de pénalité pour avoir gêné l'Espagnol Carlos Sainz (Williams) lors de la première partie des qualifications (Q1).

Esteban Ocon (Haas), en difficultés depuis le début du week-end, a limité la casse en réalisant le 15e chrono. Il s'élancera en 14e position car le Japonais Yuki Tsunoda, initialement 11e, a été pénalisé de dix places sur la grille pour avoir doublé sous régime de drapeau rouge lors des essais libres. Il partira donc dernier.

Le troisième Français, Pierre Gasly (Alpine) a malheureusement pris la 20e et dernière place, mais à seulement 841 millièmes du meilleur chrono de la Q1 (première partie des qualifications, ndlr).

Le drapeau rouge, brandi après que le capot moteur de la Williams d'Albon a littéralement explosé en morceaux dans une ligne droite, a pénalisé le Normand, qui était à ce moment-là en train d'améliorer son temps. Il partira 19e, juste devant son ami nippon.