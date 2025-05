F1: Hadjar de retour à Monaco, là où sa carrière a décollé

"Monaco, c'est là où tout a commencé": le jeune pilote français Isack Hadjar (Racing Bulls) retrouve ce week-end en Formule 1 le circuit de la Principauté où sa carrière a vraiment décollé il y a tout juste quatre ans.

Le 22 mai 2021, le Parisien, alors âgé de 16 ans, avait réalisé un superbe week-end sur le Rocher en FRECA, antichambre de la Formule 3. Auteur de la pole position, de la victoire et du meilleur tour en course, il est royal.

"C'était important parce que c'était un peu dur à ce moment dans ma carrière, je ne savais pas trop où j'allais. J'ai répondu présent quand il le fallait, je suis très fier de cela", a souligné à l'AFP Isack Hadjar avant le GP de Monaco, huitième manche de la saison de F1.

Le soir-même, les choses s'emballent pour le pilote tricolore puisque le grand manitou de la filière des jeunes pilotes de l'écurie Red Bull, l'influent Autrichien Helmut Marko, le convoque à son hôtel pour le rencontrer.

"Je me souviens, on m'a dit qu'Helmut Marko voulait me voir alors je suis sorti de ma chambre, j'ai couru dehors et j'ai sauté dans un taxi pour aller au Monte Carlo Bay Hotel. Et là ça s'est fait en deux minutes ! Il m'a dit qu'il allait m'envoyer un contrat pour piloter en Formule 3 en 2022", se remémore le pilote Racing Bulls.

"Ça a changé ma carrière"

Isack Hadjar au volant de sa monoplace Racing Bulls VCARB 02 lors de la course sprint du Grand Prix F1 de Miami sur le "Miami International Autodrome" le 3 mai 2025 aux Etats-Unis GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"Ça m'a donné une perspective, ça a changé ma carrière et je suis en F1 maintenant avec eux, c'est fou. Je ne peux pas savoir si j'aurais atteint la F1 sans cette victoire, mais c'était écrit. Monaco, cette course de FRECA, c'est là où tout a commencé", a ajouté à l'AFP le +rookie+ (novice) français.

Le chemin est désormais tracé et il faut donc être performant en F3 puis en F2 pour espérer atteindre le Graal, décrocher un baquet en Formule 1.

En 2022, Isack Hadjar découvre le championnat de Formule 3, qu'il achève à la quatrième place après avoir gagné trois courses.

Ses débuts en F2 sont difficiles puisqu'il termine le championnat 2023 à la 14e place. Il rempile en 2024 et lutte cette fois pour le titre, qui lui échappe lors de la dernière course de la saison à Abu Dhabi.

"Je pensais me retrouver en F1 trois ans après, au final ça a pris quatre ans mais ça reste pas mal" estime l'ambitieux Parisien âgé de 20 ans.

L'an dernier à Monaco, Hadjar s'était encore distingué en réalisant une manoeuvre incroyable durant les qualifications de F2. Alors qu'il arrivait lancé à pleine vitesse dans le tunnel, il a évité de justesse le Japonais Ritomo Miyata, victime d'un problème technique et qui était presque à l'arrêt, d'un réflexe étonnant.

Ce tracé, c'est un petit +kiff+

Le pilote Racing Bulls Isack Hadjar lors des essais du GP de Monaco le 23 mai 2025 à Monaco AFP

"C'était un bon +move+ (geste), mais ce n'est pas calculé. Je n'ai pas beaucoup de mérite. C'est mon cerveau qui a tout fait tout seul. Moi je n'ai pas réfléchi, j'ai juste tourné le volant. J'ai l'impression de n'avoir rien fait, mais de l'extérieur, pour tout le monde, ça paraît incroyable. C'est sûr que c'est impressionnant à regarder", a-t-il raconté à l'AFP.

Actuellement 14e au classement des pilotes avec sept points inscrits en sept courses, le Français espère augmenter son capital ce week-end sur son circuit fétiche où beaucoup de proches viendront l'encourager.

"Comme chaque week-end, je suis en mission, même si je n'aime pas un circuit, j'ai toujours la même envie de bien faire. Mais voir mes amis et ma famille, c'est vrai que ça galvanise un peu. Et ici ce tracé c'est un petit +kiff+, notamment le tunnel, l'un des passages les plus mythiques de la saison."

La monoplace Racing Bulls, plutôt constante cette année, devrait bien convenir au tracé monégasque, ce qui met le Tricolore plutôt en confiance: "Monaco c'est une piste où le pilote peut faire la différence donc je me dis que je peux peut-être faire mon meilleur résultat de la saison."