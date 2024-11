F1: Hamilton encore le plus rapide lors des essais libres 2 à Las Vegas

Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Las Vegas, 22e manche du Championnat du monde de Formule 1, jeudi soir dans les rues de la cité du jeu.

Le septuple champion du monde, déjà le plus rapide de la première séance plus tôt dans la soirée, a devancé ses compatriotes britanniques Lando Norris (McLaren) et George Russell (Mercedes).

Attendue comme l'équipe à battre ce week-end, Ferrari a complété le Top 5 de cette séance, l'Espagnol Carlos Sainz devançant le Monégasque Charles Leclerc.

Chez les Français, Pierre Gasly a réalisé le 6e meilleur chrono, son coéquipier chez Alpine Esteban Ocon le 12e.

Très loin derrière, le leader du championnat Max Verstappen (Red Bull) n'a réussi que le 17e temps mais contrairement à la majorité des pilotes, le Néerlandais n'a toutefois pas enregistré de tour rapide en pneus tendres, les plus performants.

La séance a été brièvement interrompue après une panne sur la Williams d'Alexander Albon. Le Thaïlandais n'a effectué que quatre tours (contre 25 pour Hamilton) à cause d'un problème sur le système de carburant de sa monoplace.

Une troisième et dernière séance d'essais libres est programmée vendredi à 18h30 locales (samedi à 03h30 heure de Paris, GMT+1) avant les qualifications programmées à 22h00 (samedi 07h00, GMT+1).

Le Grand Prix aura lieu non pas le dimanche comme d'habitude mais samedi et en nocturne, avec un départ à 22 heures au coeur du célèbre Strip où Max Verstappen à une première chance de s'offrir son quatrième titre consécutif dans la catégorie reine du sport auto.

. 2e séance d'essais libres:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:33.825 (25 tours)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:33.836 (25)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:34.015 (29)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:34.105 (29)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:34.313 (29)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:34.651 (30)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:34.686 (20)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:34.798 (26)

Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari) 1:34.818 (24)

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:34.997 (23)

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 1:35.020 (28)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:35.221 (26)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:35.251 (27)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:35.440 (25)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:35.671 (24)

Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) 1:35.765 (28)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:35.834 (25)

Franco Colapinto (ARG/Williams-Mercedes) 1:35.868 (30)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:36.055 (25)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:39.629 ( 4)

