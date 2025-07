F1: "Je ferai absolument tout pour rester chez Ferrari et ramener le titre", assure Charles Leclerc à l'AFP

"Je ferai absolument tout pour rester chez Ferrari et pour essayer de ramener le titre", a assuré le Monégasque Charles Leclerc dans un entretien à l'AFP en marge du Grand Prix de Grande-Bretagne couru ce week-end à Silverstone, répondant aux spéculations des dernières semaines autour de son avenir dans l'écurie italienne.

QUESTION: Ferrari est en difficulté cette année et ne compte encore aucune victoire après onze manches (sur 24). Pourquoi ?

REPONSE: "La première partie de saison a été plus décevante que prévu. Nos concurrents sont extrêmement performants et font un énorme boulot. De notre côté, on n'a pas encore une voiture assez rapide pour gagner. On connaît nos points faibles, ce sur quoi on doit absolument travailler pour essayer d'être de nouveau compétitif. On pousse énormément pour renverser la tendance et on a commencé à le faire. Lors des quatre dernières courses, on a été trois fois sur le podium. Mais on ne peut pas s'arrêter là. L'objectif est bien plus grand avec Ferrari, il faut parvenir à gagner de nouveau et régulièrement".

Q: Comment gérez-vous la frustration ?

R: (il réfléchit) "Oui, c'est compliqué, mais j'aime remettre les choses dans leur contexte: je suis pilote de Formule 1, chez Ferrari, c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Bien que la situation m'affecte car, quand on est pilote, on veut gagner, je reste une personne extrêmement chanceuse de faire ce que j'aime le plus au monde. Ca ne veut pas dire que je me contente de cette situation, loin de là, j'essaie absolument de tout faire pour essayer de la retourner. Et c'est là que je trouve ma motivation: celle de ramener le +team+ le plus iconique au plus haut niveau et de gagner le championnat du monde ensemble".

Q: Croyez-vous que cela soit encore possible cette année ?

Charles Leclerc lors d'une interview avec l'AFP en marge du Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne, le 4 juillet 2025 à Silverstone AFP

R: "Si je suis 200% honnête, je pense que ça va être extrêmement compliqué. Je ne dirai jamais que c'est impossible jusqu'à ce que, mathématiquement, ce ne soit plus possible. Mais McLaren a une énorme avance, ses pilotes aussi, ça va être compliqué".

Q: Vous êtes engagé chez Ferrari jusqu'en 2029. Combien de temps vous donnez-vous pour décrocher un titre ?

R: "C'est très compliqué... L'année prochaine sera extrêmement importante pour le +team+ car on aura une nouvelle réglementation. Si on part du bon pied, c'est une très bonne chose pour les années qui suivront, si on part du mauvais pied par contre, ça va être plus compliqué pour se remettre au niveau".

Q: Si ça ne fonctionne pas en 2026, votre avenir chez Ferrari sera-t-il remis en question ?

R: "C'est très difficile à dire parce que d'ici un an et demi-deux ans, la situation sera bien différente, il faudra l'analyser telle qu'elle sera à ce moment-là. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai grandi avec seulement un +team+ en tête et tout le monde sait à quel point j'aime ce +team+. Je ferai absolument tout pour rester ici chez Ferrari, et pour essayer de ramener le titre chez Ferrari".

Q: Vous voyez-vous gagner le titre de champion avec un autre constructeur ?

R: "Pas pour l'instant".

Q: Vous avez été rejoint cette saison par Lewis Hamilton, septuple champion du monde, dans une écurie que vous connaissez par coeur puisque vous y êtes depuis 2019. Comment votre collaboration se passe-t-elle ?

Charles Leclerc (Ferrari) lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne, le 4 juillet 2025 à Silverstone AFP

R: "La collaboration se passe super bien. Lewis arrive dans une équipe et une structure qui est complètement différente de celle avec laquelle il a longtemps travaillé (Hamilton est resté 12 saisons chez Mercedes avant de rejoindre Ferrari, NDLR). Il arrive avec une vision complètement différente, avec des solutions différentes aux problèmes et a fait pas mal de remarques qui nous aident beaucoup. De mon côté, j'ai la connaissance du système et de la structure Ferrari".

Q: Est-ce qu'il a changé votre manière d'appréhender certaines choses ?

R: "Pas forcément. La manière dont on travaille reste assez personnelle. Par contre, c'est clair et net que la première fois qu'il est arrivé dans le +team,+ j'ai absolument analysé et regardé tout ce qu'il faisait. Avec tous les succès qu'il a eus, c'est normal de faire ça".

Propos recueillis par Hélène DAUSCHY