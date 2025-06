F1: l'Australien Oscar Piastri (McLaren) remporte le Grand Prix d'Espagne

L'Australien Oscar Piastri a remporté le Grand Prix d'Espagne, 9e manche sur 24 de la saison de Formule 1, dimanche dans la chaleur du circuit de Barcelona-Catalunya à Montmelo.

Le leader du championnat du monde a devancé son coéquipier britannique Lando Norris (McLaren) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) à l'issue d'une course qui s'est animée dans les derniers tours après l'intervention de la voiture de sécurité.

Piastri possède désormais 10 points d'avance sur son voisin de garage et 49 sur le quadruple champion du monde néerlandais Max Verstappen (Red Bull), grand perdant de la journée.

+Mad Max+, qui était à la lutte avec Leclerc et George Russell (Mercedes) pour la troisième place, a percuté le Britannique alors qu'il devait le laisser passer et a écopé d'une pénalité de dix secondes qui l'a fait reculer de la cinquième à la dixième place.

Jusqu'à cette intervention de la voiture de sécurité après une panne de l'Italien Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), le Grand Prix avait été assez terne, si ce n'est la stratégie agressive de Red Bull qui avait fait s'arrêter Verstappen trois fois. Mais le Néerlandais a dû finir la course avec des pneus durs, peu performants, et a a vu ses chances de podium s'envoler.

Parti en 15e position, Nico Hulkenberg (Sauber) a réalisé une superbe course: après un très bon départ et une bonne stratégie de son écurie, l'Allemand a profité de la relance de la course après la voiture de sécurité pour s'emparer de la sixième place en doublant le Français Isack Hadjar (Racing Bulls) puis le Britannique Lewis Hamilton (Ferrari). Sixième sur la ligne, il a finalement grimpé au cinquième rang après la sanction infligée à Verstappen.

Deux des trois Français ont terminé dans les points puisque le rookie Isack Hadjar a pris la septième place, devant son compatriote Pierre Gasly (Alpine), alors que le héros local Fernando Alonso (Aston Martin), a inscrit les deux points de la neuvième position pour son 22e GP d'Espagne de F1.

Le troisième Français de la grille, Esteban Ocon (Haas), a terminé à une anonyme 16e place après une course sans relief.