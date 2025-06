F1: le Britannique Lando Norris (McLaren) remporte le GP d'Autriche

Le Britannique Lando Norris (McLaren) a remporté avec autorité le Grand Prix d'Autriche, 11e manche sur 24 du championnat du monde de Formule 1, disputé dimanche sous une forte chaleur au Red Bull Ring.

Le vice-champion du monde, qui s'était élancé en pole position, a devancé son coéquipier australien Oscar Piastri (McLaren) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

Le quadruple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) a, lui, été contraint à l'abandon dès le premier tour.

Deux semaines après son erreur en fin de course au Canada, quand il avait percuté Piastri et avait été contraint à l'abandon, perdant dix points précieux dans la course au titre, Norris s'est racheté en décrochant la septième victoire de sa carrière, la troisième cette saison. Cela permet à l'Anglais de revenir à 15 longueurs de l'Australien.

Lando Norris à Spielberg le 29 juin 2025 AFP

"C'était une course difficile, il a fallu pousser en permanence, c'était piégeux et fatigant. Nous voulions réaliser un doublé donc je suis content. La bataille avec Oscar (Piastri) a été belle", a souligné l'Anglais.

Le grand perdant de la journée est donc +Mad Max+. Alors qu'il était parti en septième position et avait déjà grappillé une place, le Néerlandais a été percuté par l'arrière au virage 3 par l'Italien Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), dont les roues se sont bloquées au freinage et qui est parti en dérapage, ne pouvant rien faire pour éviter la collision.

Verstappen, troisième au championnat du monde, compte désormais respectivement 46 et 61 points de retard sur Norris et Piastri et voit ses chances de conserver sa couronne s'amenuiser encore davantage.

Ferrari a en revanche connu une bonne journée puisque Leclerc a décroché une place sur le podium en terminant troisième, juste devant son coéquipier britannique Lewis Hamilton. La Scuderia n'a toutefois jamais été en mesure d'inquiéter McLaren dimanche sur le vallonné tracé autrichien.

Le départ du GP d'Autriche à Spielberg le 29 juin 2025 AFP

Le Britannique George Russell (Mercedes), vainqueur au Canada il y a deux semaines et au Red Bull Ring la saison dernière, a fini au cinquième rang, devant le néo-zélandais Liam Lawson (Racing Bulls), qui a décroché le meilleur résultat de sa carrière en F1.

Le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) a arraché la septième place en résistant au Brésilien Gabriel Bortoleto (Sauber), qui a inscrit les premiers points de sa carrière en F1. Le rookie a devancé son coéquipier allemand Nico Hülkenberg, confirmant le renouveau de l'écurie suisse.

Le Top 10 est complété par la Français Esteban Ocon (Haas), qui a arraché le dernier point en jeu alors qu'il s'était pourtant élancé seulement en 17e position.

Les deux autres tricolores, Isack Hadjar (Racing Bulls) et Pierre Gasly (Alpine), ont dû se contenter des 12e et 13e rangs.