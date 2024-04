F1: le départ d'Hamilton est "positif pour Mercedes" affirme Russell à l'AFP

Le départ du septuple champion du monde Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025 est "positif pour Mercedes car cela donne la possibilité de repartir d'une feuille blanche", a affirmé à l'AFP son coéquipier George Russell, jeudi en marge du GP du Japon à Suzuka.

QUESTION: Comment expliquez-vous les difficultés actuelles de Mercedes ?

REPONSE: "La différence entre ce qu'on avait constaté dans la soufflerie et la réalité sur la piste a pu nous amener à commettre des erreurs mais j'espère qu'on aura appris pour ne pas les reproduire. Mais cela ne veut pas dire que d'un seul coup on sera beaucoup plus rapide. On connaît les forces et les faiblesses de la voiture. On est plus compétitif dans les virages lents, alors que dans les virages rapides, la voiture se comporte moins bien. Donc je m'attends à un week-end difficile."

Q: Etes-vous déçu de votre début de saison ?

R: "Chez Mercedes, on est là pour gagner et toute l'équipe travaille dur pour ça, mais on n'est pas là où on voudrait être. Ce n'est pas par manque de travail, c'est que la concurrence s'est bien resserrée. Il faut faire attention à tous les détails car parfois il ne suffit pas de grand chose pour débloquer de la performance. Ce n'est parce qu'on fait moins de podiums qu'on est moins performant, c'est juste que l'adversité s'est densifiée et c'est bien pour la discipline."

Q: Pensez-vous pouvoir devenir champion du monde avec Mercedes ?

R: "Absolument. La Formule 1 est un sport très difficile. Il faut être dans la bonne voiture au bon moment. Il y a au moins cinq pilotes qui pourraient être champions du monde s'ils pilotaient une Red Bull... C'est un long chemin, mais je crois en Mercedes et je crois en moi. Je pense qu'on a tous notre chance à un moment donné. Je suis persuadé à 100% que la nouvelle réglementation en 2026 permettra à Mercedes de revenir au top car le changement sera plus conventionnel qu'en 2022 et il y aura beaucoup de performance à aller chercher avec le nouveau moteur. Et avec l'expérience de Mercedes, je suis impatient d'être en 2026."

Q: Avez-vous été surpris par la décision de Lewis Hamilton de quitter Mercedes pour Ferrari en 2025 ?

R: "Bien sûr, comme tout le monde. Mais je pense que le changement a du bon parfois. Il a réalisé tant de belles choses, il est là depuis si longtemps et nous sommes un peu coincés en ce moment. Je pense que ce changement est positif pour lui et positif pour Mercedes car cela donne la possibilité de repartir d'une feuille blanche. Parfois, quand on a obtenu autant de succès dans le passé, on reste un peu bloqué sur cette époque victorieuse, alors que la période actuelle est bien différente, et elle le sera encore en 2026. Il faut accepter que ce qui fonctionnait à un moment donné, peut ne plus fonctionner ensuite. Red Bull a la recette parfaite aujourd'hui, mais en 2026 l'auront-ils toujours ? Personne ne le sait."

Q: L'annonce de son départ a-t-elle changé quelque chose dans votre collaboration et le timing était-il le bon ?

R: "Si quelque chose a changé, je dirais que les choses se passent mieux pour être honnête. Nous sommes dans une situation différente, mais je pense que Lewis s'est montré très rationnel, constructif et objectif dans sa manière de communiquer avec les membres de l'équipe, de faire des retours sur la voiture et ce n'est que du positif. Le timing était bon car on a besoin de clarté. Il y a beaucoup d'incertitudes dans notre sport actuellement, de manque de transparence, donc je pense que c'était la meilleure chose pour lui, pour Ferrari, pour Mercedes, pour Carlos Sainz car les choses sont claires."

Q: Allez-vous intervenir dans le choix du nouveau pilote ?

R: "Toto (Wolff, le patron de l'équipe) a tellement de très bons candidats parmi lesquels choisir... Je l'ai informé de ma préférence qui est d'avoir le meilleur coéquipier possible car je crois en moi et je sais que je peux être champion du monde. Max (Verstappen) est la référence actuellement mais je pense que je peux le battre. Je veux que mon coéquipier me permette de montrer de quoi je suis capable. Lewis me manquera car on avait construit une belle relation, mais une fois que je mets mon casque, peu importe qui est à côté de moi dans le garage, je deviens maitre de mon destin."

Propos recueillis par Nicolas BLASQUEZ