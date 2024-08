F1: le prodige italien Andrea Kimi Antonelli chez Mercedes en 2025

Le prodige italien Andrea Kimi Antonelli, qui vient de fêter ses 18 ans, remplacera Lewis Hamilton dans l'écurie de Formule 1 Mercedes lors de la saison 2025, a annoncé l'équipe allemande samedi en marge du GP d'Italie.

Le Transalpin, considéré comme le meilleur pilote de sa génération, fera donc équipe avec le Britannique George Russell alors que le septuple champion du monde rejoindra Ferrari.

"Notre duo de pilotes 2025 combinera expérience, talent, jeunesse et vitesse. Nous sommes impatients de voir ce que George et Kimi peuvent apporter à l'équipe individuellement et collectivement. Ce duo est parfait pour ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de l'écurie Mercedes", déclare l'emblématique patron de l'équipe, Toto Wolff, dans le communiqué.

Antonelli s'était montré irrésistible les saisons précédentes dans les compétitions réservées aux jeunes. En 2022, il avait remporté les championnats d'Italie et d'Allemagne de Formule 4, puis en 2023 il avait enlevé les championnats du Moyen-Orient et d'Europe de Formule régionale.

En 2024, il avait fait l'impasse sur la Formule 3 pour intégrer directement le championnat de Formule 2, chose rarissime.

Après un début d'année compliqué, l'Italien a décroché sa première victoire en course sprint à Silverstone début juillet, avant de remporter la course principale à Budapest deux semaines plus tard. Le natif de Bologne pointe actuellement en 7e position du championnat à quatre manches de la fin de la saison.

"C'est une sensation incroyable d'être annoncé comme pilote Mercedes pour 2025. Atteindre la F1 est un rêve qui m'anime depuis que je suis petit garçon. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je me sens prêt à saisir cette occasion", a déclaré Antonelli, qui avait rejoint le programme de jeunes pilotes de Mercedes en 2019, à seulement 12 ans.

L'Italien avait été adoubé par Lewis Hamilton, qui avait annoncé son départ pour Ferrari à la surprise générale en février, avant même le début de la saison.

"J'ai dit il y a longtemps que je pensais que c'était lui que l’équipe devrait choisir pour aller de l’avant. Je pense qu'il a un brillant avenir devant lui. Je suis impatient de voir et d'observer ses progrès (...) Plutôt que de recruter un pilote ayant de très nombreuses années d'expérience, il faut donner une chance à un jeune... C'est ce que McLaren avait fait pour moi et cela a bien fonctionné", a déclaré le Britannique en conférence de presse à Monza.

Le pilote italien de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, quitte sa voiture après un crash lors de la première séance d'essais libres du GP d'Italie de F1, à Monza, le 30 août 2024 AFP

Cette annonce intervient au lendemain des débuts ratés d'Antonelli en F1. Vendredi, le Transalpin avait en effet été victime d'un gros accident lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie: après à peine dix minutes de roulage, il avait perdu le contrôle de la monoplace de George Russell à grande vitesse et s'était écrasé contre un mur de pneus. Il n'avait toutefois pas été blessé et avait pu s'extirper seul de la voiture.