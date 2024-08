F1 : le Rwanda dans la course pour accueillir un Grand Prix

L’idée d’abriter une édition du Grand Prix au Rwanda est bien accueillie par le président de la F1. "Ils ont présenté un bon projet sur un circuit permanent et nous avons fixé un rendez-vous pour en parler avec eux fin septembre", a déclaré l’Italien Stefano Domenicali au site motorsport.com. Le patron de la Formule 1 précise néanmoins que des pistes restent à tracer pour constituer un projet solide, "Nous voulons aller en Afrique mais nous devons trouver le bon investissement avec la bonne stratégie" a ajouté Domenicali.

L’Afrique de nouveau sur la grille de départ ?

Le Rwanda pourrait devenir le troisième pays d’Afrique à abriter la F1. Depuis le Grand Prix d’Afrique du Sud en 1993, aucun autre pays africain n’a organisé ce rendez-vous mondial de la course automobile. 1993 était la dernière année d’une lignée de 23 éditions au pays de Nelson Mandela. Bien avant, le Maroc avait été le premier pays du continent à accueillir le Grand Prix en F1 en 1958 à Ain-Diab, près de Casablanca. Depuis lors, l’expérience n’a pas été renouvelée.

Personne ne donne jamais rien à l'Afrique.

Lewis Hamilton

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton estime que le moment est venu pour l’Afrique de reprendre le devant de la scène, "C'est à 100% le bon moment. On ne peut pas ajouter des courses ailleurs et continuer d'ignorer l'Afrique. Personne ne donne jamais rien à l'Afrique." Le Britannique de 39 ans, premier pilote noir champion de F1 y voit une opportunité de développer le tourisme local.

Miser sur le sport pour améliorer l’économie rwandaise

Le Rwanda, c’est plus de 13 millions d’habitants qui portent encore les stigmates du génocide de 1994. Ces dernières années, le président Rwandais Paul Kagame a fait du sport un moyen d’améliorer le climat des affaires et de diversifier l’économie de son pays , à l'image des partenariats signés avec les club de football d'Arsenal en Angleterre et du PSG en France, ou encore de l'organisation des Championnats du monde de cyclisme sur route en 2025.

