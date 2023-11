F1: Leclerc en pole devant Verstappen à Vegas, Gasly en deuxième ligne

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a signé le meilleur temps des qualifications et s'élancera en pole position du Grand Prix de Las Vegas samedi, pour le retour de la F1 dans la cité du jeu.

Après une journée noire jeudi, Ferrari a fait briller le rouge vendredi avec ses deux pilotes les plus rapides des qualifications.

Pour Leclerc, c'est la 5e pole position de la saison (en Belgique il avait profité d'une pénalité infligée à Verstappen, plus rapide), et la 23e de sa carrière à 26 ans.

"Je suis heureux bien sûr, pour la première à Las Vegas (les deux Grand Prix de 1981 et 1982 étaient les "Grand Prix du Caesar Palace"), un évènement incroyable. Je suis un peu déçu quand même de ma Q3, je n'ai pas fait un super travail mais ça a été suffisant pour la pole. On va essayer de tout mettre bout à bout pour gagner ici."

Pour Carlos Sainz, deuxième temps juste derrière son coéquipier, la journée est douce-amère puisqu'il reste pénalisé de 10 places sur la grille du Grand Prix, héritage des malheurs connus jeudi.

Le pilote Ferrari a en effet été pénalisé pour avoir changé un élement moteur après avoir heurté une bouche d'égout qui avait grandement perturbé la première journée d'essais.

"L'équipe a réussi un magnifique travail, on a dominé ces qualifications après une journée difficile hier, c'est incroyable d'être aux deux premières places, a commenté l'Espagnol. J'ai fait le maximum aujourd'hui. Mais je suis toujours très déçu de ce qu'il s'est passé hier, je suis toujours fâché mais j'essaie de ne pas trop le montrer."

Au côté de Leclerc, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) s'élancera en première ligne, lui qui est déjà assuré de décrocher un troisième titre de champion du monde d'affilée cette saison, après avoir remporté 17 courses sur 20 pour l'instant.

Lewis Hamilton (Mercedes) et Sergio Perez (Red Bull), les deux pilotes qui se disputent la place de vice-champion du monde, ont été éliminés lors de la Q2.

En deuxième ligne, George Russell (Mercedes) partira juste devant Pierre Gasly (Alpine), la bonne surprise du jour.

"Ca vient de nulle part, je pensais que ce serait le circuit le plus compliqué de la saison, a souri le Français. La voiture a bien fonctionné, je suis allé à la limite, j'ai fait des excellents tours, je suis très content. On pensait que ce serait compliqué d'entrer en Q2 et je me retrouve en 2e ligne c'est incroyable."

Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) a lui reçu une pénalité de 5 places pour non respect du drapeau jaune lors des essais 3 disputés plus tôt vendredi, et se trouve encore sous inspection pour une autre violation du règlement.

Célébré en grande pompe, le retour de la F1 à Las Vegas 41 ans après deux courses disputées sur le parking du Cesar Palace en 1981 et 1982 avait commencé par une journée embarrassante jeudi pour le début des essais, grandement perturbés par une plaque d'égout.

Le cador néerlandais Max Verstappen s'est montré peu enthousiaste à propos du circuit sur l'iconique Strip de Vegas, "pas très intéressant", et du show qui l'accompagne en coulisses.

Son rival Lewis Hamilton, personnalité plus "bling-bling", a lui défendu l'évènement, "vous allez voir de belles courses" et le spectacle: "toutes mes connaissances d'Hollywood vont venir".

Las Vegas est l'avant-dernier Grand Prix de l'année, avant la clôture de la saison la semaine prochaine à Abou Dabi.