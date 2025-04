F1: malgré son "incroyable" pole, Verstappen aura du mal à tenir tête aux McLaren dimanche

Auteur d'une pole position aussi "incroyable" qu'"inattendue" samedi au Japon, Max Verstappen (Red Bull) aura fort à faire pour tenir tête aux McLaren dimanche lors du Grand Prix.

Au terme d'un dernier tour parfait, le Néerlandais a devancé d'un cheveu le Britannique Lando Norris et l'Australien Oscar Piastri, vainqueurs des deux premiers GP de la saison, et arraché la première place sur la grille.

"On a fait de notre mieux pour trouver les meilleurs réglages au fil du week-end. Le dernier tour en qualifications a été vraiment incroyable ! On fera tout notre possible demain (dimanche) pour conserver la tête", a expliqué le pilote Red Bull.

Verstappen a décroché la 41e pole de sa carrière, la première depuis celle obtenue en Autriche fin juin. Il met ainsi fin à une série de 15 échecs consécutifs en qualifications, sa plus longue disette depuis 2020.

"Je ne sais pas si cette pole position est la plus belle de ma carrière mais elle est tellement inattendue que ça la rend vraiment spéciale. J'étais surmotivé, j'ai tout donné et j'ai pris beaucoup de plaisir durant ce dernier tour", a-t-il savouré en conférence de presse.

Mais si le Néerlandais a gagné une bataille sur le mythique circuit de Suzuka, il est très loin d'avoir la guerre face aux monoplaces de couleur papaye.

McLaren en confiance

Dominateurs depuis le début du week-end, les pilotes McLaren avaient malgré tout le sourire samedi après avoir laissé la pole position leur filer entre les doigts, pour respectivement 12 et 44 millièmes de seconde.

Max Verstappen (Red Bull) fête sa pole position devant les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri lors des qualifications du Grand Prix du Japon, à Suzuka le 5 avril 2025. AFP

"Je suis satisfait car je pense avoir tiré le maximum de la voiture aujourd'hui (samedi). Les écarts sont vraiment infimes. Bravo à Max, il a fait un super boulot et réalisé un tour incroyable", a reconnu Norris.

Cette confiance est assez simple à expliquer: Norris et Piastri savent qu'ils disposent de la meilleure voiture et qu'ils restent donc les grands favoris pour le Grand Prix. Leur rythme en course est bien supérieur à celui de leurs concurrents directs, Red Bull, Ferrari et Mercedes.

"Nous avons une très bonne voiture donc je suis confiant pour la course", a ainsi assuré Piastri.

"Nous sommes contents, La deuxième et la troisième places restent de bonnes positions de départ. On essaiera d'exploiter au maximum la performance de la voiture qui a toujours été très solide en course cette saison", a souligné Andrea Stella, le directeur de l'écurie.

La Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et surtout les Mercedes du Britannique George Russell et de l'Italien Andrea Kimi Antonelli, surprenantes depuis le début d'année, tenteront également de se mêler à la lutte pour le podium. Tout quadruple champion en titre qu'il est, Verstappen aura du pain sur la planche, d'autant qu'il ne pourra pas compter sur l'aide de son nouveau coéquipier.

Le flop Tsunoda

Après des débuts prometteurs au volant de la Red Bull lors des essais libres, le Japonais Yuki Tsunoda, qui a remplacé le Néo-Zélandais Liam Lawson, évincé après seulement deux courses, a en effet raté ses qualifications. Devant son enthousiaste public, le Nippon ne partira dimanche qu'en 14e position... juste derrière Lawson, de retour chez Racing Bulls.

Le coéquipier du Néo-Zélandais, le rookie français Isack Hadjar, a décroché la septième place, juste devant son idole, le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Ferrari).

Le Français de Racing Bulls Isack Hadjar, 7e temps des qualifications du Grand Prix du Japon, le 5 avril 2025 à Suzuka. AFP

Le Français Pierre Gasly (Alpine) a échoué aux portes de la Q3 pour seulement 39 millièmes (11e). Il reste toutefois bien placé pour offrir ses premiers points à son écurie, la seule qui n'a pas encore ouvert son compteur.

Le troisième Français, Esteban Ocon (Haas) s'élancera seulement en 18e position, deux semaines après son inattendue cinquième place en Chine.

Les qualifications ont encore été marquées par un incendie qui a provoqué une interruption de la Q2. Les deuxième et troisième séances d'essais libres avaient été interrompues chacune à deux reprises en raison de parcelles de pelouse enflammées en bord de piste.

La pluie prévue dimanche matin devrait toutefois permettre d'éviter que cet incident se reproduise durant la course, dont le départ est programmé à 14h00 locales (07h00 à Paris).