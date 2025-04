F1: "Max contre McLaren", duel dans le désert à Bahreïn

Le quadruple champion du monde Max Verstappen (C) au milieu des équipes Red Bull après sa victoire au GP du Japon, le 6 avril 2025 à Suzuka

"Il va falloir constamment pousser la voiture à ses limites": Max Verstappen, lancé dans un bras de fer contre les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, devra de nouveau tirer le maximum de sa Red Bull ce week-end à Bahreïn pour rivaliser avec les voitures orange.

Après sa démonstration au Japon dimanche dernier, le quadruple champion du monde en titre est revenu à un point du leader Lando Norris au championnat. Mais le virtuose néerlandais le sait: plus que sa monoplace, c'est son génie du pilotage qui lui permet de tenir tête pour l'instant à l'écurie anglaise.

"Il reste des choses à améliorer sur la voiture, nous sommes en train de travailler sur notre gestion des pneumatiques, il nous manque un peu de rythme, donc nous allons devoir travailler dur", a-t-il admis avant ce quatrième Grand Prix de la saison, disputé au milieu des sables du désert, sur le circuit très technique de Sakhir.

A Suzuka le week-end dernier, le Néerlandais a réussi un sans-faute. Après avoir arraché somptueusement la pole position le samedi, il a tutoyé la perfection le dimanche: départ en tête, bonne gestion des gommes et rythme parfait pour contenir les tentatives de retour des McLaren, qui avaient remporté les deux premières manches de la saison en Australie et en Chine.

Avec la même Red Bull -qu'il découvrait certes en course pour la première fois-, son nouveau coéquipier Yuki Tsunoda n'a pas du tout joué dans la cour des grands au Japon, incapable de rentrer dans les points (12e).

Ferrari "pas au niveau"

Lewis Hamilton, qui espère encore voir progresser sa Ferrari, a déjà remporté cinq fois le GP de Bahreïn AFP

Derrière le trio Norris-Verstappen-Oscar Piastri, que peuvent espérer les autres écuries à Sakhir?

Ferrari, avec son duo Charles Leclerc/Lewis Hamilton, continue à chercher des solutions pour se rapprocher du podium. La victoire du Britannique sur le sprint de Shanghai le mois dernier n'a été qu'une éclaircie. Le meilleur résultat en GP des voitures rouges cette saison reste la quatrième place de Leclerc dimanche dernier.

"Nous n'avions pas le rythme pour défier les trois premiers, et c'est un aspect sur lequel nous allons travailler dur afin d'y remédier avant les prochaines manches", a promis Hamilton après Suzuka.

"Nous ne sommes pas encore au niveau souhaité en termes de performances de la voiture", reconnaît également Fred Vasseur, le patron de la Scuderia.

La pression semble un peu moins forte chez Mercedes, qui occupe la deuxième place au championnat constructeurs, derrière McLaren.

Le team manager des Flèches d'Argent, Toto Wolff, a même bien des raisons d'être satisfait. Son pilote numéro un George Russell est quatrième avec déjà 45 points et deux troisièmes places. Et, surtout, son pari de remplacer l'une des légendes de la discipline, Lewis Hamilton, par un adolescent italien qui n'a passé son permis de conduire qu'en janvier s'avère jusqu'ici gagnant.

Hirakawa dans une F1

A 18 ans, Kimi Antonelli est devenu à Suzuka le plus jeune pilote de l'histoire à signer le meilleur tour en course AFP

Kimi Antonelli a en effet excellé lors de ses trois premières courses, et pointe déjà à la cinquième place au classement des pilotes, à 18 ans seulement. Le week-end dernier, il est devenu le plus jeune pilote de l'histoire de la F1 à signer le meilleur tour en course.

Les passionnés suivront par ailleurs vendredi les premiers essais libres (11h30 GMT) avec curiosité, car certaines écuries vont confier des volants à des aspirants à la F1.

Dino Beganovic, pilote de 21 ans de l'académie Ferrari en F2, prendra le volant de Charles Leclerc. "J'ai vraiment hâte d'être au week-end. Je vais juste profiter du moment présent et aider l'équipe autant que possible", a déclaré le jeune homme, qui possède les nationalités suédoise et bosnienne.

Le Japonais Ryo Hirakawa, star de l'endurance -avec Toyota- qui vient d'être nommé pilote de réserve chez Haas, se verra également offrir du temps de roulage. Mercedes devrait pour sa part tester le Danois Frederik Vesti, 23 ans, issu de son académie de jeunes talents.